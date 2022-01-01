Новогоднее обращение президента Эгила Левитса

"Дорогие соотечественники!

Мы всегда надеемся, что новый год будет лучше, удачнее или просто счастливее.

Сегодня мы все надеемся наконец-то положить конец депрессии и чувству неуверенности, вызванными пандемией. Мы надеемся, что в нашей жизни закончится время ограничений, которое наполняет наше общее пространство взаимодействия враждебной риторикой.

Однако никто не может назвать дату окончания пандемии.

Но мы живем здесь и сейчас. И мы привыкли преодолевать трудности. Латвийцы это доказали.

Даже в это время наши предприниматели нашли новые решения и новые рынки. Учителя освоили новые навыки в сфере удаленного обучения. Несмотря на отмененные и перенесенные концерты, спектакли и выставки, были проведены выдающиеся культурные мероприятия, которые также состоятся и в следующем году.

Это потребовало от нас много усилий, но также дало новые знания и возможности.

Однако в то время, когда государство предоставляет своим жителям самую большую в истории поддержку, есть люди, которые потеряли работу, предприятия, которые прекратили деятельность, семьи, планы на будущее которых разрушены.

Поэтому я призываю государство и самоуправления оставаться небезразличными по отношению к людям, потому что жизнь человека не может быть вписана в бюрократические рамки. Поддержка должна быть доступна всем, чья жизнь подверглась разрушающему воздействию пандемии.

Общественные организации и волонтеры бескорыстно приходят на помощь оказавшимся в трудной ситуации.

От имени всех я благодарю вас!

Пандемия, глобализация, кризис в сфере международных отношений - все это требует от нас способности быстро и рационально реагировать, не сворачивая со своего пути, не теряя своих целей.

Мы развили свои способности ориентироваться и действовать правильно во все более непредсказуемых ситуациях. В стремительно меняющихся условиях мы научились распознавать как возможности, так и опасности. Отличать реальность от фантазии. Остерегаться простых, но ненадежных решений. Жить и решительно идти вперед в небезопасном мире.

Именно эти способности будут очень нужны нам в следующем и последующие годы.

Это требует эмоциональной зрелости и доверия. Как от каждого человека, так и от государства в целом. Мы должны доверять друг другу, повысить доверие к обществу и государству.

Наш народ с древности объединял силы во времена испытаний. Таким образом мы создаем чувство защищенности для себя, своей семьи и страны.

Нас объединяет Латвия и общая забота о ней.

В новом году я желаю всем в Латвии и латышам по всему миру проницательности, решимости и уверенности в себе.