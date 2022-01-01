Следственный комитет РФ заинтересовался концертом Тилля Линдеманна

Сообщается, что активисты попросили депутатов поддержать и противостоять "антикультурным явлениям" на законодательном уровне. Они планируют найти поддержку, чтобы обратиться в СКР по поводу намеченного на январь мероприятия с участием Линдеманна.

Авторы напомнили, что артист уже имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов. Кроме того они процитировали высказывание Бастрыкина из интервью изданию "Российская газета", где говорится о "гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты" и которой необходимо дать отпор.

Напомним, вечером 27 августа 2021 года в гостиничный номер Линдеманна в комплексе отдыха "Завидово" пришли полицейские. Известно, что полиция составила административный протокол в отношении продюсера солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна Анара Рейбанда о нарушении миграционного режима.