Страшная авария в Эстонии: водитель сбил пешеходов, погиб двухлетний ребенок

Легковой автомобиль Volvo ехал по прямому отрезку дороги в сторону Янари и, по первоначальным данным, столкнулся с людьми, находившимися на проезжей части. Столкновение было настолько сильным, что погиб пешеход, двухлетний мальчик. По первоначальным данным, в больницу в тяжелом состоянии доставлены другие пешеходы: 31-летняя женщина, 33-летняя женщина, 36-летний мужчина и 37-летний мужчина. 36-летнего водителя Volvo скорая помощь осмотрела на месте происшествия, везти его в больницу не понадобилось. В момент трагической аварии в автомобиле находились и пассажиры - двое детей, их отвезли в больницу на проверку здоровья. Повреждений у них не было. Из-за сильного тумана на месте происшествия была плохая видимость, дорожные условия были зимними. На месте происшествия максимальная разрешенная скорость составляла 90 км/ч. Следствие выясняет, с какой скоростью ехал Volvo в момент ДТП.

У водителя Volvo обнаружено опьянение, не превышающее уголовно наказуемую степень опьянения. У него были действующие водительские права, на автомобиле - шипованная резина.

Оперативный руководитель Ляэнаской префектуры Марго Петерс выразила глубокие соболезнования близким ребенка и констатировала, что управление автомобилем после употребления алкоголя непозволительно и может закончиться крайне трагично. "Перед тем, как приступить к управлению транспортным средством, нужно быть уверенным в своей трезвости, за руль нельзя пускать также друга или знакомого с признаками опьянения. Крайне важно также выбрать скорость езды, соответствующую дорожным условиям, точно не стоит в случае сложных погодных условий ехать со скоростью, превышающей разрешенную", - сказала Петерс.

Для выяснения всех обстоятельств тяжелой аварии полиция начала уголовное производство.

Подозреваемый задержан

Днем 1 января прокурор Лэянеской окружной прокуратуры Мерике Лугна сообщила, что управлявший автомобилем мужчина задержан на 48 часов в качестве подозреваемого.

"На основе собранных к настоящему времени доказательств стало ясно, что компания людей вышла из соседнего дома незадолго до полуночи, чтобы встретить новогодний фейерверк. Они запускали салют как в поле у ​​дороги, так и на обочине дороги. К сожалению, во время фейерверка люди были на дороге и не заметили приближающуюся машину. Водитель однако обязан быть трезвым во время вождения и выбирать скорость, соответствующую погодным условиям, которая позволит ему реагировать на возможные опасности даже в условиях плохой видимости, потому что люди значительно более уязвимы, чем автомобили", - сказала Лугна.

"Крайне печально, что празднование Нового года сменилось трауром по гибели маленького мальчика и нанесением серьезных травм другим людям, которых сбила машина. К сожалению, расследование ни в коем случае не вернет к жизни маленького ребенка, но, надеюсь, даст ответ на вопрос, как произошла такая трагедия", - добавила прокурор.