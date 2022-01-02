Вс, 2.01.2022
В новом году я желаю всем в Латвии и латышам по всему миру проницательности, решимости и уверенности в себе. Эгил Левитс
Эгил Левитс

Послепраздничные "заботы": что делать с бесполезными подарками?

ФОТО: Unsplash

Время дарить рождественские или новогодние подарки - особенно приятный момент для многих. Однако, к несчастью, суровая реальность показывает, что не все дары одинаково доставляют удовольствие. Иногда они даже могут стать обузой.

На каждое Рождество или Новый год мы, помимо действительно желаемых вещей, получаем и те подарки, которые не приносят нам радости или не могут быть использованы - из-за аллергии, образа жизни, а иногда - из-за невозможности вписать конкретный предмет в домашний интерьер. Что же с ними делать? Собрали для вас четыре способа!

Обменять

Если близкие купили вам дорогой подарок, вместе с ним иногда дарят и чек - при необходимости товар можно обменять.

Продать

Подарок чаще всего - новый продукт, поэтому продать его не должно составить труда. Неудачные подарки можно продавать на eBay, Andelemandele или даже в социальных сетях. После этого можно приобрести то, что вы действительно хотите.

Переподарить

Может быть, среди ваших близких есть тот, кому очень пригодился бы ненужный вам подарок? Так можно одним выстрелом и избавиться от ненужного, и порадовать другого!

Пожертвовать

Принесите радость тем, кому приходится нелегко. Жертвуйте подарки в специальные пункты сбора пожертвований в супермаркетах, Красном Кресте или отнесите в приюты для бездомных или животных. Кто-то обязательно оценит ваш подарок и с удовольствием им воспользуется.


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