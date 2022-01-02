Во Франции во время новогодних праздников подожгли более 800 автомобилей
Во Франции во время празднования Нового года было подожжено 874 автомобиля, сообщает CNN.
Во Франции во время празднования Нового года было подожжено 874 автомобиля, сообщает CNN.
Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что увеличилось количество случаев, когда людей удавалось остановить до совершения преступления.
На прошлый Новый год во Франции был комендантский час, и подобных нарушений не наблюдалось.
Поджоги автомобилей стали ежегодным явлением во французских пригородах после волнений 2005 года.
Французские СМИ сообщают, что во время празднования Нового года были мобилизованы около 95 000 сотрудников правоохранительных органов, в том числе 32 000 пожарных и сотрудников служб.
В Париже, где маски для лица снова стали обязательными, за их неиспользование были оштрафованы 779 человек.