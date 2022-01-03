Глава NMPD: Пока слишком рано говорить об отмене ограничений

Комментируя предложение Министерства здравоохранения продлить режим чрезвычайной ситуации после 11 января, она отметила, что действительно правильнее было бы подождать и вначале посмотреть, какими будут показатели заболеваемости после новогодней недели.

По словам Ципуле, ситуация в других странах свидетельствует о том, что и Латвия должна быть готова быстро принять ряд решений в отношении возможных ограничений, если показатели заболеваемости начнут быстро расти и больницам будет грозить перегрузка.

Руководитель NMPD отметила, что в настоящее время ситуация в больницах стабилизировалась, но с учетом высокой заразности омикрон-штамма в ближайшие месяцы у многих людей, которые попадут в больницы, коронавирус будет сопутствующим заболеванием, и это вызовет дополнительные трудности - нужно будет вводить специальный эпидемиологический режим и разрабатывать планы лечения.

Ципуле отметила, что в это время года распространяются и другие заболевания, в том числе грипп, и это еще одна причина, почему в скором времени медики могут столкнуться с трудностями в организации потока пациентов.