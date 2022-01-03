Пн, 3.01.2022
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Глава NMPD: Пока слишком рано говорить об отмене ограничений

Лиене Ципуле ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Пока еще слишком рано говорить об отмене ограничений из-за Covid-19, сказала в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле.

Комментируя предложение Министерства здравоохранения продлить режим чрезвычайной ситуации после 11 января, она отметила, что действительно правильнее было бы подождать и вначале посмотреть, какими будут показатели заболеваемости после новогодней недели.

По словам Ципуле, ситуация в других странах свидетельствует о том, что и Латвия должна быть готова быстро принять ряд решений в отношении возможных ограничений, если показатели заболеваемости начнут быстро расти и больницам будет грозить перегрузка.

Руководитель NMPD отметила, что в настоящее время ситуация в больницах стабилизировалась, но с учетом высокой заразности омикрон-штамма в ближайшие месяцы у многих людей, которые попадут в больницы, коронавирус будет сопутствующим заболеванием, и это вызовет дополнительные трудности - нужно будет вводить специальный эпидемиологический режим и разрабатывать планы лечения.

Ципуле отметила, что в это время года распространяются и другие заболевания, в том числе грипп, и это еще одна причина, почему в скором времени медики могут столкнуться с трудностями в организации потока пациентов.

NMPD готовится и к тому, что из-за высокой заразности омикрона заболеет большое количество работников скорой помощи, поэтому придется работать в сокращенном составе и с высокой нагрузкой.


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