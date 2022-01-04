Коронавирус в мире: Европа ужесточает ограничения, Израиль открывает границы для туристов

В стране также запрещено употребление еды и напитков в общественном транспорте, а также в кинотеатрах, театрах и на спортивных объектах. Есть можно только сидя внутри баров и ресторанов. Ожидается, что новые правила будут действовать не менее трех недель.

Министр финансов страны Бруно Ле Мэр заявил, что правительство выделит около 100 млн евро на финансовую помощь компаниям, которые пострадали из-за ковидных ограничений, в частности речь идет о поддержки предприятий в сфере туризма и общественного питания.

Кроме того, французский парламент начал обсуждать законопроект, который сделает невозможным поход в кино, ресторан или поездку на поезде без сертификата о вакцинации. Члены парламента уже заявили, что они начали получать оскорбления и угрозы от противников вакцинации.

В Британии на этой неделе заканчиваются школьные каникулы, в Англии уже объявлено об обязательных масках на уроках для учащихся средних школ и тестировании перед возвращением в классы. Обязательные маски на уроках вводятся до 26 января.

Министр образования Надхим Захави пообещал, что масочный режим в школах будет действовать ни на один день дольше, чем это будет нужно. Он также посоветовал директорам школ рассмотреть возможность объединения классов или отправку детей на удаленное обучение в том случае, если не будет хватать учителей, многие из которых сейчас заражаются коронавирусом и вынуждены изолироваться.

В воскресенье правительство заявило, что пока статистика по ситуации с коронавирусом не подтверждает необходимости вводить дополнительные ограничения. Депутаты рассмотрят ситуацию с Covid-19 в стране и меры по борьбе с эпидемией 5 января, когда Палата общин возобновит работу после рождественских каникул.

Израиль частично снимает запрет на въезд для иностранцев

Аэропорт Тель-Авива с 9 января начнет принимать вакцинированных или переболевших туристов из 199 стран ФОТО: EPA

С 9 января в Израиль можно будет въехать полностью вакцинированным или переболевшим иностранцам из 199 стран, которые власти Израиля внесли в список "оранжевых", то есть стран, где уровень заболеваемости коронавирусом считается средним. В число таких стран входят некоторые страны Евросоюза, Австралия и Ирландия.

При этом путешественники должны будут предъявить негативный ПЦР-тест, сделанный перед въездом в страну, и сдать еще один тест после приезда в Израиль.

Власти страны также намерены в ближайшее время перенести Южную Африку, Нигерию, Испанию, Португалию, Францию и Канаду, которые сейчас находятся в "красном" списке, в "оранжевый" список.

США, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия, Танзания, Мексика, Швейцария и Турция пока останутся в "красном" списке. Туристам из этих стран для въезда в Израиль требуется специальное разрешение от израильских властей.

Австралия готовится открыть экономику

Власти Австралии призывают людей не забывать тестироваться в преддверии открытия экономики ФОТО: EPA

Правительство Австралии заявило, что распространение "Омикрона", который приводит к более мягкому течению болезни и в подавляющем большинстве случаев не требует госпитализации, позволяет начать строить планы на постепенное открытие экономики.

"Мы должны перестать подсчитывать количество случаев заражений и начать учиться жить с вирусом, отслеживая симптомы и тяжесть заболевания и не забывая при этом о ситуации в экономике", - заявил премьер-министр Скотт Моррисон.

При этом правительство по-прежнему призывает людей делать тесты, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и работать по возможности из дома.

Индия начала вакцинацию подростков

Врачи в Индии говорят, что многие подростки очень боятся укола ФОТО: EPA

С сегодняшнего дня Индия начала вакцинацию подростков в возрасте от 15 до 18 лет.

Подросткам будут делать прививки прямо в школе или других учебных заведениях, кроме того, они могут самостоятельно прийти в центры вакцинации и получить дозу вакцины.

В Индии, по данным ЮНИСЕФ, самая большая популяция подростков в мире - там проживает около 253 млн тинейджеров. Уже в первый день кампании в стране вакцинировали более 3,8 млн подростков.