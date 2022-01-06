21 апреля в ходе послания Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин заявил дословно следующее: "Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают уже, нас, напротив, сделали сильнее. И эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать".

Вообще, вот эти самые "духовные-нравственные ценности" - одно их самых распространенных определений, которые употребляет разного калибра кремлевская пропаганда, когда хочет подчеркнуть различия между ситуацией в России и на "коллективном Западе". При этом, практически невозможно найти какую-либо четкую формулировку данных ценностей. Потому давайте попробуем разобраться, о каких таких ценностях может идти речь применительно к Российской Федерации в нынешнем ее состоянии.

ЛГБТ и семья

В последнее время наибольшее внимание кремлевской пропаганды уделяется традиционным семейным ценностям. Особенно заметен в этом отношении Виталий Милонов – депутат Госдумы Российской Федерации от "Единой России", заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей, который уже успел стать своеобразным мемом.

К примеру, он предлагает запретить сервис TikTok в России – мол, там распространяется пропаганда ЛГБТ: "Что касается ЛГБТ-призывов, нужно запрещать этот контент. Но сейчас он становится мейнстримом этой платформы. Если они считают, что они будут хайп срывать и делать на ЛГБТ-контенте – тогда нужно запретить их к чертям собачьим. Если не принимают никаких мер, чтобы ограничить такой контент, нужно ограничить их". Также совсем недавно он заявил о необходимости запретить незамужним девушкам ездить в Турцию – мол, там их совращают местные донжуаны.

Может показаться, что Милонов стоит на страже оплота семейных ценностей, который осаждают недоброжелатели/совратители/развратители (нужное подчеркнуть). Вот только открываешь статистику, и ситуация сразу видится немного по-другому.

Так, по данным World Population Review, Россия занимает первое место в мире по количеству совершенных абортов на 1000 женщин.

Наверное, удивляться не следует, ведь в то же время по данным исследования Университета Чикаго, 70% российских женщин как минимум раз в жизни сталкивались с насилием в своей семье. При этом, около 25% россиянок считает, что физическое насилие в семье в отношение женщин может быть оправданным. Вот уж действительно – проблемы ценностей. Видимо, это все результаты пагубного влияния пропаганды ЛГБТ и поездок в Турцию.

Демография и традиционные ценности

А вот еще одна занимательная апелляция к ценностям. 19 июня, выступая на съезде "Единой России" Владимир Путин заявил, что власти России обязаны работать изо всех сил, чтобы переломить сложную ситуацию в демографической сфере. Среди прочего, он постановил развивать экономику, социальную сферу, здравоохранение, образование и укреплять традиционные ценности.

В стране с эталонными (по заявлением кремлевской пропаганды) семейными ценностями демографические проблемы действительно серьезные, если, конечно, верить Владимиру Путину и Всемирной книге фактов. Так, с 2000 до 2015 года население России сократилось более, чем на три миллиона человек. После этого начался небольшой рост численности, который снова сменился падением в 2019 году.

А по средней ожидаемой продолжительности жизни Россия занимает 159 место в мире (72,16 года). Хуже, чем в Ливии, Бангладеше и Северной Корее.

В то же время по уровню смертности Россия – на шестом месте в мире – 13,4 умерших на 1000 человек по данным 2021 года, а по уровню рождаемости – наоборот, в конце таблицы – 193 место с показателем 9,71 на 1000 человек.

Такая ситуация, возможно, обусловлена влиянием "духовно-нравственных ценностей" на повседневный образ жизни. Так, согласно рейтингу ВОЗ, Россия – на пятой строчке в мире по количеству выпитого чистого алкоголя на душу населения – 11,5 литров в год. Опередили Российскую Федерацию только Чехия, Франция, Литва и Беларусь (где руководство тоже любит поговорить о традиционных ценностях и их отсутствии "на Западе").

Также Россия занимает первое место в мире по доле смертей в результате злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами – почти 6% от всех смертей на 2016 год (последние данные). А с показателем 5% идет на третьем месте в мире по доле алкоголизма и наркомании среди всех заболеваний населения.

Есть у демографических проблем России и другие не менее ценностные причины. Так, по результатам проекта ООН Global Study on Homicide за 2018 год, Россия занимала 45 место в мире по количеству преднамеренных убийств (около 8 на 100.000 человек). К примеру, в США данный показатель составляет около 5. Таков же наибольший показатель среди стран ЕС – тоже 5 преднамеренных убийств на 100 000 человек приходилось в Литве.

Есть и еще одна тема, касающаяся вопроса ценностей, которую кремлевская пропаганда старается обходить.

По количеству ВИЧ-инфицированных Россия находится на 42 месте в мире – около миллиона человек, что составляет приблизительно 1,2% от всего взрослого населения страны. Это уровень таких стран, как Мали, Чад и Бурунди.

Во Франции, к примеру, данный показатель составляет 0,3%, а в Португалии (первое место среди стран Западной Европы) - 0,5%. По количеству же смертей от ВИЧ и СПИД Российская Федерация – среди мировых лидеров: этот показатель на 2019 год составил 19 тысяч, что забросило Россию аж на 12 место в мире, выше большинства африканских государств.

"Ценности российской цивилизации" и "моральное разложение"

Ну а теперь мой самый любимый момент в подобных историях. Как приведено выше, в самом Кремле признают некоторые проблемы в России, в том числе и в плоскости ценностей. Однако когда встает вопрос "Кто виноват?", ответ следует практически один и тот же.

К примеру, нашлись просто замечательные строки, которые еще в 2016 году написал член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Владимир Лепехин, сравнивая ценности Западной цивилизации и "Русского мира" в своем представлении: "... не нынешние российские ценности (пребывающие в состоянии эрозии во многом по причине их целенаправленной прозападной перекодировки), а "ценности российской цивилизации", составляющие имманентное содержание цивилизационного кода нашей страны. Кода, от которого Россия частично отказалась в советское, а затем и в новорусское время, а сегодня стремится если не восстановить, то по меньшей мере взять за основу при наметившемся развороте к новой стратегии развития".

Целенаправленная прозападная кодировка! Вот в чем оказывается причина всех вышеупомянутых бед в Российской Федерации! Хотя подождите. Статистика утверждает, что Запад с подобными проблемами не сталкивается. В чем тогда прозападность этой кодировки и каким образом она происходила?

В таком же ключе вещает вышеупомянутый Милонов, иногда обвиняя в продвижении "чужих ценностей" даже российских чиновников: "Чиновники – лишь прикрытие, за ними выступает хорошо вооруженный, сплоченный враг, который понял, что пушками нас не взять, а нужно брать по-другому – моральным разложением, развратом, пошлостью, деидеологизацией, навязыванием своих ценностей". Как заявил Милонов на телеканале Царьград, врагам необходимо противопоставить нормальную русскую культуру, под которой понимается русский суперэтнос и фундаментальная державная идея: "Иначе мы рискуем потерять Россию".