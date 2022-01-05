Как правильно употреблять необходимое количество воды в сутки?

Советы о том, как правильно пить воду, и в каких случаях обращать особое внимание на привычки питья и количество выпитой воды:

1. Начинайте утро с 1-2 стаканов теплой воды!

Чтобы помочь организму проснуться, утром рекомендуется выпивать 1-2 стакана теплой воды, а завтракать спустя каких-то 15-20 минут после этого. Именно теплая вода, и небольшая пауза после ее приема перед завтраком положительно повлияет на работу желудочно-кишечного тракта и будет способствовать перевариванию съеденной на завтрак пищи.

2. Пейте воду небольшими порциями в течение всего дня!

Чтобы в течение дня было легче выпивать необходимое количество жидкости, воду рекомендуется пить небольшими порциями почти каждые полчаса. Если организм не привык к регулярному приему воды, и она не употребляется дополнительно, желательно вводить эту привычку постепенно; более вероятно, что так эта привычка сохранится надолго.

3. Выпивайте стакан воды перед едой, а не во время еды!

Один стакан воды за 20-30 минут до еды поможет регулировать аппетит. Часто кажется, что люди испытывают голод, хотя на самом деле организм сигнализирует о необходимости выпить воды. Даже в ситуациях, когда тянет перекусить или выпить кофе, желательно сперва выпить воды, и очень вероятно, что ранее испытываемая тяга к не столь здоровым закускам уменьшится или исчезнет совсем.

Было бы желательно не пить воду во время или сразу после еды, потому что так пища переваривается недостаточно, поскольку она смачивается водой, которая способствует не переработке пищи, а ее "промыванию" в кишечнике в недостаточно переваренном виде, что, в свою очередь, может вызывать процессы гниения и брожения.

4. Не ждите жажды, чтобы напиться!

Часто люди ждут жажды, чтобы попить воды, однако следует помнить, что жажда уже является сигналом того, что организм обезвожен, при этом организм быстро адаптируется, и вскоре жажда может перестать ощущаться вообще. Даже когда возникает головная боль, перед приемом лекарства рекомендуется спросить себя, достаточное ли количество воды было выпито сегодня? При потреблении недостаточного количества воды поступление кислорода в мозг серьезно нарушается, что является одной из наиболее частых причин головных болей.

5. Пейте воду правильно, занимаясь физической активностью!

Во время физических нагрузок тело сильнее потеет, таким образом нарушая баланс влаги в организме.

Однако выпивать целый стакан воды в паузах между тренировками или сразу после физических нагрузок не рекомендуется.

Воду лучше пить маленькими глотками и полоскать рот перед глотанием. Маленькими глотками жажда утоляется быстрее.

Чтобы сохранить баланс влаги в организме во время физических нагрузок, воду лучше пить за 30 минут до физических нагрузок или занятий спортом. Так организм заранее будет обеспечен необходимой жидкостью, которая будут выводиться с потом во время физических нагрузок.

6. Оценивайте свое ежедневное меню!