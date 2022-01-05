После зимних каникул возобновляется учеба в школах

Зимние каникулы длились две недели с 22 декабря.

Обучение в школах возобновляется с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Ученики 1-12 классов, педагоги и другие работники школ должны были пройти тест на антиген перед отправлением в школу во вторник вечером или сегодня утром. Школьники могут посещать очные занятия только с отрицательным результатом теста.

При этом в январе школьникам и учителям придется чаще сдавать тесты на Covid-19.

Планируется, что учащиеся основной и средней школы, педагоги и другой персонал, имеющие сертификаты о вакцинации против Covid-19, будут сдавать тесты дома два раза в неделю. При этом вакцинированным сотрудникам и учащимся вместо пребывания на контактном карантине надо будут проводить самотестирование в течение семи дней.

Непривитые учащиеся должны будут проходить самотестирование дома два раза в неделю дома и сдавать общий тест один раз в неделю в школе.

Тестирование учащихся, которые получают образование в специальном учебном заведении или в специальном учебном классе по специальной программе начального образования для учащихся с психическими отклонениями или по специальной программе начального образования для учащихся с тяжелыми психическими отклонениями или несколькими тяжелыми отклонениями в развитии, организуют лаборатории.

Ученики, получающие образование дома или в дистанционном режиме, для посещения кружков по интересам и спортивных секций должны провести два антигенных самотестирования. Комплекты для самотестирования можно получить в учебном заведении, где зарегистрированы дети.