Дума: во время пробок в центре Риги может появиться плата за въезд

Она пояснила, что зону низких эмиссий в историческом центре столицы планируется ввести, чтобы мотивировать людей пересесть на общественный транспорт или передвигаться на менее вредных для окружающей среды видах транспорта, таким образом снижая загрязнение воздуха и создавая более здоровую и приятную для жизни и работы среду.
Похожие зоны низких эмиссий уже введены в других европейских столицах - например, в Лондоне, Париже и Берлине.
В историческом центре Риги загрязнение воздуха на данный момент превышает нормы Латвии и Евросоюза. Самым крупным источником загрязнения воздуха являются автомобили, число которых в городе каждый год растет, подчеркивает Андерсоне.