Дума: во время пробок в центре Риги может появиться плата за въезд

Она пояснила, что зону низких эмиссий в историческом центре столицы планируется ввести, чтобы мотивировать людей пересесть на общественный транспорт или передвигаться на менее вредных для окружающей среды видах транспорта, таким образом снижая загрязнение воздуха и создавая более здоровую и приятную для жизни и работы среду.