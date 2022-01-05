Ср, 5.01.2022
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Саули Ниинисте, президент Финляндии

Дума: во время пробок в центре Риги может появиться плата за въезд

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Одним из возможных мероприятий по ограничению эмиссий в центре Риги может быть установление платы за въезд для частного транспорта во время пробок, сообщила в интервью Латвийскому радио председатель Комитета городского развития Инесе Андерсоне (JV). 

Она пояснила, что зону низких эмиссий в историческом центре столицы планируется ввести, чтобы мотивировать людей пересесть на общественный транспорт или передвигаться на менее вредных для окружающей среды видах транспорта, таким образом снижая загрязнение воздуха и создавая более здоровую и приятную для жизни и работы среду.

Похожие зоны низких эмиссий уже введены в других европейских столицах - например, в Лондоне, Париже и Берлине. 

В историческом центре Риги загрязнение воздуха на данный момент превышает нормы Латвии и Евросоюза. Самым крупным источником загрязнения воздуха являются автомобили, число которых в городе каждый год растет, подчеркивает Андерсоне.


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