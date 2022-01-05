Ср, 5.01.2022
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Представитель компании оштрафован за присвоение взятки, предназначенной депутату

Иллюстративное фото ФОТО: Atstock Productions/Shutterstock

Прокуратура оштрафовала на 12 000 евро представителя одной компании, за присвоение взятки, которая якобы была предназначена депутату Рижской думы.

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) передало это дело в прокуратуру для начала уголовного преследования 13 декабря 2021 года. На следующий день было выдвинуто обвинение.

Обвиняемый полностью признал свою вину и согласился закончить уголовный процесс, оформив постановление прокурора о штрафе. В результате обвиняемому был назначен штраф в размере 12 000 евро.

Согласно обвинению, физическое лицо, находясь при исполнении обязанностей советника правления акционерного общества, предложил другому представителю той же компании передать депутату Рижской думы взятку в размере 5000 евро.

Целью возможной взятки было добиться продления договора между фирмой, которая принадлежит думе и этой компании, а также принятия благоприятных для компании решений в будущем.

Конкретный договор связан с содержанием средств электронной связи в общественном транспорте Риги.

Полученные в ходе расследования доказательства свидетельствуют, что физическое лицо не передавало взятку депутату Рижской думы, а присвоила ее себе и потратило на частные нужды. 


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