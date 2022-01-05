Представитель компании оштрафован за присвоение взятки, предназначенной депутату
Прокуратура оштрафовала на 12 000 евро представителя одной компании, за присвоение взятки, которая якобы была предназначена депутату Рижской думы.
Прокуратура оштрафовала на 12 000 евро представителя одной компании, за присвоение взятки, которая якобы была предназначена депутату Рижской думы.
Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) передало это дело в прокуратуру для начала уголовного преследования 13 декабря 2021 года. На следующий день было выдвинуто обвинение.
Обвиняемый полностью признал свою вину и согласился закончить уголовный процесс, оформив постановление прокурора о штрафе. В результате обвиняемому был назначен штраф в размере 12 000 евро.
Согласно обвинению, физическое лицо, находясь при исполнении обязанностей советника правления акционерного общества, предложил другому представителю той же компании передать депутату Рижской думы взятку в размере 5000 евро.
Целью возможной взятки было добиться продления договора между фирмой, которая принадлежит думе и этой компании, а также принятия благоприятных для компании решений в будущем.
Конкретный договор связан с содержанием средств электронной связи в общественном транспорте Риги.
Полученные в ходе расследования доказательства свидетельствуют, что физическое лицо не передавало взятку депутату Рижской думы, а присвоила ее себе и потратило на частные нужды.