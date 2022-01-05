Представитель компании оштрафован за присвоение взятки, предназначенной депутату

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) передало это дело в прокуратуру для начала уголовного преследования 13 декабря 2021 года. На следующий день было выдвинуто обвинение.

Обвиняемый полностью признал свою вину и согласился закончить уголовный процесс, оформив постановление прокурора о штрафе. В результате обвиняемому был назначен штраф в размере 12 000 евро.

Согласно обвинению, физическое лицо, находясь при исполнении обязанностей советника правления акционерного общества, предложил другому представителю той же компании передать депутату Рижской думы взятку в размере 5000 евро.

Целью возможной взятки было добиться продления договора между фирмой, которая принадлежит думе и этой компании, а также принятия благоприятных для компании решений в будущем.

Конкретный договор связан с содержанием средств электронной связи в общественном транспорте Риги.