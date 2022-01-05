Бывшая администратор неплатежеспособности получила срок за присвоение 300 000 евро

Согласно решению о передаче уголовного дела в суд, бывшая администратор неплатежеспособности 19 мая 2014 года организовала аукцион для продажи недвижимости. На аукционе недвижимость была продана за 58 320 евро. Администратор должна была перечислить деньги в банк, но вместо этого после покрытия расходов на аукцион присвоила их.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемая присвоила более 300 000 евро, незаконно снимая деньги со счета компании, процесс неплатежеспособности которой она администрировала. Деньги снимались со счета и переводились на ее личные счета более 100 раз.