Ср, 5.01.2022
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Бывшая администратор неплатежеспособности получила срок за присвоение 300 000 евро

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Суд Видземского предместья города Риги приговорил бывшего администратора неплатежеспособности Дануту Куликову к тюремному заключению на срок в три года и пять месяцев. 

Согласно решению о передаче уголовного дела в суд, бывшая администратор неплатежеспособности 19 мая 2014 года организовала аукцион для продажи недвижимости. На аукционе недвижимость была продана за 58 320 евро. Администратор должна была перечислить деньги в банк, но вместо этого после покрытия расходов на аукцион присвоила их.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемая присвоила более 300 000 евро, незаконно снимая деньги со счета компании, процесс неплатежеспособности которой она администрировала. Деньги снимались со счета и переводились на ее личные счета более 100 раз.

По мнению передачи TV3 Nekā personīga, Куликова также может быть замешана в других незаконных сделках. В одном из них она присвоила себе 58 000 евро за продажу квартиры в Золитуде.


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