Министр: сотрудники посольства Латвии в Казахстане - в безопасности, но в страну лучше не ездить

Ринкевич сообщил, что МИД пытается обобщить данные о находящихся в Казахстане латвийцах. "Я еще раз призываю в ближайшее время не отправляться в Казахстан", - предупредил министр.

Как сообщалось, 2 января на западе Казахстана начались протесты против роста цен на сжиженный газ, которые переросли в массовые акции и в других регионах страны. В крупнейшем городе страны Алма-Ата вечером 4 января и в ночь на 5 января произошли ожесточенные столкновения демонстрантов с правоохранительными силами. В среду массовые протесты в Казахстане продолжаются. В Нур-Султане и Алма-Ате со среды отключены интернет и телефонная связь.