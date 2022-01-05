Успешная подруга дочери Путина, получающая щедрые госзаказы

Между тем друзья Поповой получают выгоду из договоренностей и сотрудничества с российским фондом прямых инвестиций, которым руководит ее муж Кирилл Дмитриев.

Financial Times ранее связала влияние Дмитриева со связями его жены. Дмитриев ранее входил в совет директоров "Сибура". Совладельцем компании был Кирилл Шамалов, бывший муж Екатерины Тихоновой. Где познакомились Тихонова и Попова, неизвестно. Скорее всего, это произошло в МГУ, где они обе учились.

Попова работает в фонде "Иннопрактика", которым с момента основания в 2012 году руководит Тихонова. Большое внимание фонд привлек в 2015 году, когда стало известно, что "Иннопрактика" участвует в многомиллионном проекте расширения МГУ.

В конце 2019 года Попова стала омбудсменом высокотехнологичных компаний. Она занимает должности в нескольких предприятиях, фондах и госучреждениях. В 2018 году вошла в совет директоров инвестиционного фонда VEB Ventures, созданного контролируемым государством банком VEB.

С апреля 2021 года Попова работает в Наблюдательном совете MSP Bank. Банк входит в состав компании "Корпорация МСП", которая сотрудничает с Российским фондом прямых инвестиций с 2016 года.

В 2019 году Попова возглавила медиакомпанию Vision Media Center. Компания получает заказы от Российского фонда прямых инвестиций, государственных телеканалов и других государственных СМИ, Министерства культуры, Газпромбанка, а также других государственных организаций.