Адамсонс на свободе: внесен залог в 30 000 евро

С учетом залоговой суммы Адамсонс освобожден из Рижской Центральной тюрьмы.

В настоящее время в отношении Адамсонса возбуждено уголовное дело. Неизвестно, введет ли прокурор какие-либо дополнительные меры безопасности в отношении Адамсона после освобождения.

Руководитель юридического бюро Сейма Дина Мейстере пояснила LETA, что для того, чтобы понять, сможет ли Адамсонс возобновить свои обязанности депутата, необходимо дождаться решения судьи об освобождении его из-под стражи. В отсутствие такого решения неизвестно, сможет ли депутат вернуться в должность, поскольку судья может наложить какие-либо дополнительные ограничения на свое решение.

В качестве примера она упомянула, что безопасность Адамсона может быть заменена другой, такой как домашний арест или ограничение на определенное занятие.