Ср, 5.01.2022
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Адамсонс на свободе: внесен залог в 30 000 евро

Янис Адамсонс ФОТО: LETA

Согласно имеющейся в распоряжении LETA информации, сегодня, 5 января, был внесен залог в размере 30 000 евро для освобождения из Центральной тюрьмы депутата парламента от партии "Согласие" Яниса Адамсонса, обвиняемого в шпионаже в пользу России.

С учетом залоговой суммы Адамсонс освобожден из Рижской Центральной тюрьмы.

В настоящее время в отношении Адамсонса возбуждено уголовное дело. Неизвестно, введет ли прокурор какие-либо дополнительные меры безопасности в отношении Адамсона после освобождения.

Руководитель юридического бюро Сейма Дина Мейстере пояснила LETA, что для того, чтобы понять, сможет ли Адамсонс возобновить свои обязанности депутата, необходимо дождаться решения судьи об освобождении его из-под стражи. В отсутствие такого решения неизвестно, сможет ли депутат вернуться в должность, поскольку судья может наложить какие-либо дополнительные ограничения на свое решение.

В качестве примера она упомянула, что безопасность Адамсона может быть заменена другой, такой как домашний арест или ограничение на определенное занятие.

Как сообщалось, летом 2021 года Адамсонс был арестован Службой государственной безопасности (VDD) по подозрению в шпионаже. После ареста суд заключил политика под стражу. 17 декабря, суд Видземского предместья города Риги продлил срок содержания Адамсонса под стражей, но предоставил возможность внести залог в размере 30 000 евро.


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