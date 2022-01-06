Россия отправила в Казахстан в составе "миротворческих сил ОДКБ" подразделения ВДВ

Задачами сил, направленных в Казахстан, станет "охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка", сообщили в организации. Точная численность подразделений не называется.

Ранее в ОДКБ сообщили, что в Казахстан направлены коллективные миротворческие силы организации. Силы направляются на "ограниченный по времени период".

"В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики", - сообщили в ОДКБ.

По информации издания "Vласть", в Казахстан уже прибыл "первый борт с российскими войсками". Официального подтверждения информации с российской стороны пока не поступило. По данным издания, военные "проходят отработку и в течение нескольких часов собираются начать дежурство в городе".

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал ряд срочных поручений. Так, вооруженным силам страны, Комитету нацбезопасности Казахстана, МВД, Нацгвардии и другим силовым структурам приказано повысить боевую готовность. Рекомендовано создать комиссии по оценке суммы ущерба, понесенного в результате эскалации ситуации в стране.