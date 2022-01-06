Кошки в Канаде замедлили скорость интернета - они грелись на спутниковой тарелке

В Канаде бета-тестирование Starlink (способа проведения высокоскоростного и беспроводного интернет-соединения от Илона Маска) началось в январе 2021 года.

Тридцать первого декабря Аарон Тейлор, житель деревни Кенастон в канадской провинции Саскачеван, обнаружил, что на установленной в его дворе антенне Starlink сидят сразу пять кошек. Так как мужчина собирается поменять крышу дома, то он временно установил антенну прямо на земле, так что кошки легко забрались на поверхность смотрящей вертикально вверх спутниковой тарелки. Вероятно, кошки решили погреться на теплом терминале, ведь на улице стоял двадцатипятиградусный мороз.

По словам мужчины, кошки живут во дворе, и у них есть свой отапливаемый домик с едой и водой. Но в солнечную погоду они предпочитают гулять на свежем воздухе. И, видимо, чтобы не замерзнуть они устроились на спутниковой тарелке.

К сожалению, терминал Starlink оказался не готов к такой проблеме. Хотя оккупированная животными спутниковая тарелка продолжила принимать сигнал, скорость соединения заметно уменьшилась. Впрочем, неудобства, с которыми столкнулся Тейлор, окупились вниманием к его необычной истории. Твит канадца о кошках на антенне Starlink к настоящему моменту набрал более 195 тысяч лайков и более двадцати четырех тысяч репостов. Его лайкнул даже основатель SpaceX Илон Маск.