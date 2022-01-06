Эпидемиолог: способы борьбы с Covid-19 - ограничения и ревакцинация

Кроме того, с увеличением эпизодов дополнительной вакцинации до 80 000 в неделю в больницы будет попадать на 38% меньше пациентов и удастся предотвратить почти 400 смертей, добавил Троянский.

Он подчеркнул, что вакцинация улучшает ситуацию не только за счет сокращения числа госпитализаций, но и путем кратковременного эффекта по снижению трансмиссии вируса.

Эпидемиолог признал, что главным неизвестным факторном по-прежнему остается инфекциозность омикрон-штамма коронавируса по сравнению с дельта-вариантом. Если омикрон окажется вдвое более заразным, чем дельта (на данном предположении эпидемиолог основал свои прогнозы), то уже к концу января-началу февраля будет инфицировано более 25 000 человек, а более 6000 пациентов с Covid-19 попадут в больницы.

Как пояснил Троянский, например, данные по Великобритании показывают, что вызванное омикроном заболевание на треть мягче, чем дельтой, но вакцины против него менее эффективны. Таким образом, по-прежнему следует считаться с тем, что, возможно, потребуется госпитализировать примерно 6000 пациентов с Covid-19 одновременно, если не будет эффективных ограничений и не вырастут темпы бустерной вакцинации после 11 января.

По словам Троянского, моделирование ситуации показывает, что в настоящее время случаи заболевания вследствие заражения омикроном удваиваются каждые 3-3,5 дня при условии, что латвийским данным можно доверять.