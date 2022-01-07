В лобовом столкновении грузовика и легковушки погибла женщина

Судя по повреждениям, грузовик Scania и автомобиль Toyota столкнулись на этом относительно прямом участке дороги фронтально. Спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили водителя автомобиля, однако, хотя были предприняты все усилия, помочь пострадавшей уже не удалось.

В результате удара грузовик Scania фактически перевернулся. Известно, что пострадавший дальнобойщик мог адекватно общаться с медиками, его травмы не расценили как серьезные. Каковы настоящие причины аварии - выяснят правоохранители. В связи с инцидентом в Государственной полиции возбуждено уголовное дело.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

Также в четверг в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Латвии пострадали 11, сообщает Государственная полиция.

Вчера на дорогах страны было зарегистрировано 142 ДТП.