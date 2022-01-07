Пт, 7.01.2022
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Arstarulsmirus, музыкант

В лобовом столкновении грузовика и легковушки погибла женщина

ФОТО: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock

Около 9 часов утра 6 января на трассе Вентспилс - Кулдига - Салдус, недалеко от Лутрини, произошло трагическое происшествие - лобовое столкновение двух автомобилей. Водитель легкового автомобиля погиб, а водитель грузовика попал в больницу, сообщает программа Degpunktā.

Судя по повреждениям, грузовик Scania и автомобиль Toyota столкнулись на этом относительно прямом участке дороги фронтально. Спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили водителя автомобиля, однако, хотя были предприняты все усилия, помочь пострадавшей уже не удалось.

В результате удара грузовик Scania фактически перевернулся. Известно, что пострадавший дальнобойщик мог адекватно общаться с медиками, его травмы не расценили как серьезные. Каковы настоящие причины аварии - выяснят правоохранители. В связи с инцидентом в Государственной полиции возбуждено уголовное дело.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

Также в четверг в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Латвии пострадали 11, сообщает Государственная полиция.

Вчера на дорогах страны было зарегистрировано 142 ДТП.

За различные нарушения правил дорожного движения в четверг оформлено 392 протокола. Пять водителей задержаны за вождение в нетрезвом виде, 16 оштрафованы за агрессивное вождение, 98 - за превышение скорости.


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