Умерла 36-летняя TikTok-зведа, которая слышала голоса

О ее смерти сообщила сестра - Марша Макэвой, которая начала сбор средств на похороны. Она отметила, что кончина Кэндис стала шоком и она была финансово не готова к похоронам.

Причина смерти не называется, но, по словам сестры, уход Кэндис был "неожиданным". У нее остался сын Максвелл.

"Мы получили новости, которые никто не хочет слышать. Сегодня ночью мы потеряли важную часть нашей семьи, мою сестру Кэндис. Это было очень неожиданно, и наши сердца разбиты. Кэндис была жизнерадостной и всегда жила по своим правилам", - отметила Марша и предложила поклонникам сестры смотреть ее видео, чтобы помнить о ней.

Марша призналась, что Кэндис любила петь, танцевать и она всегда была полна энергии: "Теперь она танцует на небесах".

У Кэндис в TikTok было два аккаунта: на одном свыше 17 тысяч подписчиков, на втором - около 20 тысяч.