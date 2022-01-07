Избили сантехническим инструментом: расследование нападения в Цесисе тянется уже полгода

Он рассказал программе, что в сентябре прошлого года к нему домой постучал мужчина. Открыв дверь неожиданному гостю, Айгар получил удары тяжелым сантехническим инструментом.

"Тут же ударили по ноге. Потом он сказал, что хочет мне отомстить, и еще два раза ударил по ноге, после чего я упал на колени и он тем же инструментом ударил меня по челюсти.

Я упал и "отключился". Когда проснулся, никого уже не было. Кровь была на полу, в коридоре на стене, текла у меня изо рта",

- рассказал он.

Очнувшись, Айгар зафиксировал свои травмы и залитую кровью квартиру и связался со службами экстренной помощи, полицией и Службой неотложной медицинской помощи.

Прибывшие врачи отвезли Айгара в Рижскую больницу им. Страдиня. Там он провел несколько дней, у него обнаружили двусторонний перелом нижней челюсти. Челюсть спасла операция.

Пострадавший был неприятно удивлен тем, что сотрудники правоохранительных органов не посетили его в больнице, не допросили и не начали немедленный поиск виновного. Айгар обратился в полицию после выписки. В нападавшем он узнал мужчину из Цесиса, которого ранее обвинял в домогательствах к его девушке.

Айгар рассказала передаче, что в переписке человек угрожал отомстить ему. Он передал документы о полученных ранениях и всю другую информацию правоохранителям. Позже следователь повторно вызвал Айгара в полицию.

"Я спросил следователя, вызывали ли они виновного в полицию или допрашивали, она сказала, что это конфиденциальная информация. Я спросил, признан ли я потерпевшим, и мне сказали, что судебно-медицинское заключение еще не получено. Я сказал, что все было написано в больничном документе. С тех пор полиция не давала никакой информации. Я звонил следователю, но мне ответили, что информации нет", - сказал Айгар.

Прошло полгода

Спустя почти полгода после инцидента Айгар не уверен, возбуждено ли уголовное дело и присвоен ли нападавшему статус подозреваемого. Айгар считает, что правоохранительные органы очень медленно расследуют дело.

Он настаивает на более оперативном расследовании, так как почти лишен средств к существованию, а затраты на лечение высоки. Айгар уже давно не может вернуться к работе, на которую устроился незадолго до нападения.

"Вернувшись с работы за границей, я начал работать в Латвии. Успел проработать два месяца, но для того, чтобы государство оплатило больничный, я должен был отработать три месяца. Я без средств к существованию", - делится Айгар.

Передача обратилась в отделение полиции Цесисского района. На вопросы вместо следователя по делу Илзе Свекре отвечал глава участка Алдис Паже, который заявил, что не знает подробностей расследования.

Паже рассказал, что были допрошены причастные к делу лица и свидетель. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 126 Уголовного закона - "Умышленное причинение вреда здоровью". Если вина будет доказана, виновному грозит до трех лет лишения свободы или кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Паже также сообщил, что лицо, о котором сообщил Айгар, не расценивается в качестве подозреваемого. Также до сих пор не получено заключение судебно-медицинской экспертизы о телесных повреждениях.

Паже сообщил, что человек, которого Айгар обвиняет в нанесении телесных повреждений, сотрудничает с полицией и что дело не безнадежно.

Передача попыталась связаться с мужчиной, которого Айгар обвинил в избиении, но он не ответил на сообщение журналиста в социальной сети.