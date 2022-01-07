Депозитная система: маленькие магазины станут раем для бездомных?

Крупные магазины и торговые сети обязательные договоры с оператором депозитной тары уже заключили и ждут установки тароматов, которая обещана в течение шести месяцев.

Тем временем большинство маленьких магазинов в ужасе от предъявляемых требований и отчаянно борется с тем, что в обязательном порядке должны заключать договоры с SIA Depozīta iepakojuma operators. Одним из главных разногласий является то, что части работающих в "красном" режиме магазинов в обязательном порядке придется принимать пустую тару вручную.

По мнению оператора, они не квалифицируются для установки таромата из-за недостаточного объема тары. Освобождены от обязательного требования принимать пустую тару только совсем маленькие магазины, у которых торговая площадь меньше 60 квадратных метров (или 300 квадратных метров в больших городах).

"Я в магазине продаю колбасу и хлеб, а теперь придется там же рядом принимать и хранить собранные по грязным канавам бутылки, которые будут приносить обмочившиеся бездомные", - возмущен Модрис Зукулс, которому принадлежат три продуктовых магазина за пределами больших городов.