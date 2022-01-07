Серьезное ДТП: у автомобилей, врезавшихся друг в друга, отлетели колеса

"Очень скользко. У меня задний привод и начало заносить. Получилось, что задом врезались в другую машину сзади. Дорога очень скользкая, даже устоять нельзя. Слава богу, ударились задом, а не спереди", - говорит владелица Mercedes передаче Degpunktā на TV3.

К сожалению, владелице другой машины пришлось хуже. Она после ДТП попала в руки врачей, хотя травмы не считаются тяжелыми.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Выйдя из автомобиля скорой помощи, женщина рассказала, как случилась авария с ее точки зрения. "Я ехала спокойно, потому что впереди автобус, общественный транспорт и остановка. И я вижу, как машину впереди сильно заносит. Это было так быстро, одна секунда, и у меня уже темнота перед глазами. Вижу, как заносит, торможу, но толку никакого", - рассказала водитель Volvo.

Если пострадавшая поправится без труда, авария будет рассмотрена в рамках административного разбирательства. Повреждение автомобиля будет покрыто OCTA. Владелице Mercedec в случае, если вовремя не был куплен полис KASKO, ремонтировать транспортное средство придется за свой счет.