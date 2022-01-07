Пт, 7.01.2022
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Срок годности для ковид-сертификатов: что, зачем и почему?

Проверка ковид-сертификатов ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Министерство здравоохранения сегодня, 7 января, провело пресс-конференцию о введении срока действия сертификатов о вакцинации от Covid-19.

В пресс-конференции приняли участие:

  • советник министра здравоохранения Каспар Берзиньш,
  • ведущий эксперт Национальной службы здравоохранения (NVD) по вопросам здравоохранения Лига Гайгала,
  • руководитель отдела проекта вакцинации NVD Эва Юхневича.

Видео: Запись пресс-конференции

Как сообщалось, правительство вчера, 6 января, постановило, что с 15 февраля сертификат о вакцинации от Covid-19 для получения услуг будет действителен в течение пяти месяцев для привитых вакциной Johnson&Johnson и девяти месяцев для вакцинированных другими вакцинами.

По истечении этого срока, согласно научным исследованиям, для сохранения защиты от вируса и предотвращения риска тяжелого течения заболевания необходима бустерная вакцинация.

Ковид-сертификат после бустерной вакцинации будет действителен сразу, и для него не установлено определенного срока действия.

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Срок действия сертификата не будет распространяться на детей в возрасте до 18 лет, потому что этой группе населения бустерная вакцинация пока не проводится, а также на сертификаты переболевших Covid-19. Срок действия сертификата о вакцинации не распространяется на выполнение рабочих обязанностей.

Как отмечает Минздрав, на всей территории Европейского союза также планируется установить срок действия сертификатов о вакцинации против Covid-19 для путешествий - девять месяцев.


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