Срок годности для ковид-сертификатов: что, зачем и почему?
Министерство здравоохранения сегодня, 7 января, провело пресс-конференцию о введении срока действия сертификатов о вакцинации от Covid-19.
Министерство здравоохранения сегодня, 7 января, провело пресс-конференцию о введении срока действия сертификатов о вакцинации от Covid-19.
В пресс-конференции приняли участие:
Видео: Запись пресс-конференции
Как сообщалось, правительство вчера, 6 января, постановило, что с 15 февраля сертификат о вакцинации от Covid-19 для получения услуг будет действителен в течение пяти месяцев для привитых вакциной Johnson&Johnson и девяти месяцев для вакцинированных другими вакцинами.
По истечении этого срока, согласно научным исследованиям, для сохранения защиты от вируса и предотвращения риска тяжелого течения заболевания необходима бустерная вакцинация.
Ковид-сертификат после бустерной вакцинации будет действителен сразу, и для него не установлено определенного срока действия.
Срок действия сертификата не будет распространяться на детей в возрасте до 18 лет, потому что этой группе населения бустерная вакцинация пока не проводится, а также на сертификаты переболевших Covid-19. Срок действия сертификата о вакцинации не распространяется на выполнение рабочих обязанностей.
Как отмечает Минздрав, на всей территории Европейского союза также планируется установить срок действия сертификатов о вакцинации против Covid-19 для путешествий - девять месяцев.