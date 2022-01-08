СМИ: Пятая жена Николаса Кейджа беременна

Официального комментария пара пока не давала. Это будет третий ребенок Кейджа - у него есть двое сыновей, 31-летний Уэстон Коппола и 16-летний Ка-Эл Коппола.

57-летний Кейдж и 27-летняя Шибата познакомились в 2020 году в Японии, где Кейдж снимался в картине "Узники страны призраков". 16 февраля 2021 года они поженились в Лас-Вегасе.

Рико Шибата - также актриса. Впервые на красной дорожке они появились вместе летом 2021 года на премьере фильма "Свинья" с Николасом Кейджем в главной роли.