СМИ: Пятая жена Николаса Кейджа беременна
Актер Николас Кейдж (Nicolas Cage) и его пятая жена Рико Шибата ждут ребенка. Об этом сообщает The Sun.
Актер Николас Кейдж (Nicolas Cage) и его пятая жена Рико Шибата ждут ребенка. Об этом сообщает The Sun.
Официального комментария пара пока не давала. Это будет третий ребенок Кейджа - у него есть двое сыновей, 31-летний Уэстон Коппола и 16-летний Ка-Эл Коппола.
57-летний Кейдж и 27-летняя Шибата познакомились в 2020 году в Японии, где Кейдж снимался в картине "Узники страны призраков". 16 февраля 2021 года они поженились в Лас-Вегасе.
Рико Шибата - также актриса. Впервые на красной дорожке они появились вместе летом 2021 года на премьере фильма "Свинья" с Николасом Кейджем в главной роли.
Напомним, первыми двумя женами Николаса Кейджа были актриса Патрисия Аркетт и певица Лиза-Мари Пресли, дочь Элвиса Пресли. С 2004 по 2016 год его супругой была кореянка Элис Ким, в марте 2019 года Кейдж в Лас-Вегасе женился на визажистке Эрике Койке, но спустя четыре дня подал заявку на аннулирование брака.