Брат погибшего в Лиепае двухлетнего мальчика незадолго до трагедии жаловался на отчима

Газета сообщает, что в связи с этим отпала необходимость рассматривать вопрос возможного изъятия детей, отмечает руководитель социальной службы Лиепайской городской думы Линда Красовска. Она сообщила, что семья, проживающая в Каросте, находится в поле зрения службы с мая прошлого года, но не классифицируется как неблагополучная.

Заявления о подозрении в домашнем насилии поступили 21 декабря из дошкольного учреждения Пратниекс. Заведующая детским садом Илзе Конюшака отказалась сообщить подробности Kurzeme Vārds, указав, что уже передала всю имеющуюся в ее распоряжении информацию службам.

В обращении также указывается, что пятилетний ребенок жаловался сотрудникам дошкольного образовательного учреждения на супруга своей матери, - рассказала председатель Сиротского суда Тайга Зиемеле. Она подтвердила, что на следующий день после получения заявления учреждение начало сотрудничество с матерью детей.

В настоящее время службы в сотрудничестве с Государственной полицией продолжают выяснять условия жизни в семье, и все три задействованных учреждения опрашивают родственников и соседей матери погибшего мальчика, пытаясь выяснить, не было ли подозрений о возможном домашнем насилии.

Зиемеле подчеркнула, что после того, как все расследования и проверки будут завершены и собрана вся возможная информация о семье, она предложит провести совместное собрание, чтобы решить, достаточно ли оперативно работали все задействованные службы, чтобы в рамках своей компетенции, возможно, предотвратить трагедию, жертвой которой тал двухлетний мальчик.

Матери оказывается вся возможная помощь, в том числе консультации психолога. Она не отказывается от помощи и сотрудничает со службами.

По возбужденному уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, задержан и задержан супруг матери погибшего.

Представитель полиции Мадара Шершнева заявила, что в интересах следствия никакой новой информации общественности не сообщалось.

Красовска сообщила, что ежегодно в Социальную службу Лиепайской городской думы поступает неполная сотня сигналов о возможном домашнем насилии. За последние дни, с момента сообщения о трагедии в Каросте, количество таких тревожных звонков удвоилось.

Контекст

Как сообщалось, 31 декабря прошлого года в 9:20 Госполиция получила информацию от Службы неотложной медицинской помощи, что в Лиепае в одной из квартир найден труп двухлетнего ребенка с видимыми гематомами, или большими синяками на теле.

Как отмечает Шершнева, сотрудники полиции сразу же на месте задержали сожителя матери ребенка. 1 января должностные лица Госполиции отправились в суд просить о применении к мужчине меры пресечения - заключения под стражу. Эта просьба была удовлетворена и вступила в силу. Мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции за преступные деяния имущественного характера, сообщила Шершнева.

Труп ребенка был направлен на проведение экспертизы для определения причины смерти. Начат уголовный процесс за нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, которые вследствие неосторожности виновного послужили причиной смерти потерпевшего.

Согласно Уголовному закону, наказанием за такое преступление является лишение свободы на срок от трех до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой и надзором пробации на срок до трех лет или без такового.