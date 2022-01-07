СМИ: Нурсултан Назарбаев уехал из Казахстана

Официально эта информация не подтверждена.

По данным издания, из близких родственников первого президента в стране остался только его брат Болат Назарбаев.

7 января источник издания сообщил о задержании племянника Нурсултана Назарбаева Самата Абиша, но эти сведения не подтвердились.

Orda.kz также обращает внимание на то, что с начала политического кризиса в Казахстане ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имя Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Также не сообщается о его местонахождении. В официальных сообщениях и выступлениях столицу Казахстана не называют Нур-Султаном.

В марте 2019 года Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, который он занимал почти 30 лет. Он сохранил за собой пост председателя Совета безопасности Казахстана.

Напомним, 5 января на фоне массовых протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны.