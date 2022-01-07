СМИ: Нурсултан Назарбаев уехал из Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и три его дочери со своими семьями уехали из Казахстана на фоне массовых протестов, сообщило казахстанское издание Orda.kz, пишет "Медуза".
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и три его дочери со своими семьями уехали из Казахстана на фоне массовых протестов, сообщило казахстанское издание Orda.kz, пишет "Медуза".
Официально эта информация не подтверждена.
По данным издания, из близких родственников первого президента в стране остался только его брат Болат Назарбаев.
7 января источник издания сообщил о задержании племянника Нурсултана Назарбаева Самата Абиша, но эти сведения не подтвердились.
Orda.kz также обращает внимание на то, что с начала политического кризиса в Казахстане ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имя Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Также не сообщается о его местонахождении. В официальных сообщениях и выступлениях столицу Казахстана не называют Нур-Султаном.
В марте 2019 года Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, который он занимал почти 30 лет. Он сохранил за собой пост председателя Совета безопасности Казахстана.
Напомним, 5 января на фоне массовых протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны.
В пятницу, 7 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что по всей стране на шестой день протестов восстановлен конституционный порядок, однако "террористы" по-прежнему применяют оружие и контртеррористические акции продолжатся.