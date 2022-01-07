Срок действия сертификата переболевших, которые полностью вакцинированы, не будет ограничен

Для привитых сертификат будет действителен в течение девяти месяцев или 270 дней после прохождения курса первичной вакцинации вакцинами Pfizer, Moderna и AstraZeneca и в течение пяти месяцев или 150 дней после получения вакцины Johnson&Johnson.

Однако, если Covid-19 перенесен и первичная вакцинация произведена одной дозой из двух вакцин против Covid-19 Pfizer, Moderna и AstraZeneca, то сертификат о вакцинации действителен в течение девяти месяцев или 270 дней. Сертификат о прививках будет действителен в течение девяти месяцев также в том числе, если у человека был лабораторно подтвержден Covid-19, после которого он был вакцинирован однократной дозой вакцины Johnson&Johnson. При этом, если житель получил одну вакцину Johnson&Johnson и заразился Covid-19 после получения прививки, сертификат будет действителен в течение шести месяцев или 180 дней.

В случаях, когда были получены две вакцины Pfizer, Moderna или AstraZeneca или две разные вакцины, а затем привитый заболел Covid-19, срок действия сертификата о вакцинации не будет ограничен.

Бустерный сертификат вступит в силу, как только информация о дополнительной вакцинации будет введена в систему e-veselība. Сертификат о бустерной вакцинации будет доступен на сайте covid19sertifikats.lv там же, где и другие сертификаты. Обычно ввод данных занимает до двух дней.

Не ограничивается срок действия сертификата о вакцинации для лиц моложе 18 лет, так как населению этой группы не требуется дополнительная вакцинация.

Как сообщила в пятницу журналистам руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Ева Юхневича, производитель еще не подал заявку на регистрацию в Европейском агентстве лекарств препарата для бустерной вакцинации лиц моложе 18 лет. Как только это произойдет, Латвия будет ждать подтверждения о внедрении ревакцинации от Европейского агентства лекарств, затем необходима оценка Государственного совета по иммунизации, после чего Латвия начнет ревакцинацию населения в возрасте до 18 лет.

С другой стороны, для выполнения рабочих обязанностей прежнему в силе требование о прохождении курса первичной вакцинации, бустерная вакцинация строго рекомендуется.

Для людей, которые только переболели Covid-19, но не имеют сертификата о вакцинации, сертификат о перенесенном заболевании, как и прежде, будет действителен только в течение шести месяцев.

В настоящее время рассматривается техническое решение, которое позволит с 15 февраля отобразить сообщение о дате истечения срока действия сертификата в профиле каждого пользователя на веб-сайте covid19sertifikats.lv. Срок годности также можно рассчитать по дате, в которую была сделана прививка, отображенной в сертификате.

Бустерная доза вводится через три месяца после второй дозы, а в случае с Johnson&Johnson - через два месяца после первой дозы.