"Значительная и подготовленная сила". Кто может стоять за погромами в Казахстане?

В некоторых других городах собравшиеся высказывались за изменение конституции Казахстана. А многие демонстранты просто выступали за необходимость перемен, у них не было четко сформулированных требований, потому что не было лидеров и какой-то организации.

Но к 5 января обстановка изменилась. На улицах появились группы вооруженных людей.

"К вечеру 5 января появились какие-то машины, из которых выходили люди с автоматами. Стало очевидно, что на улицах орудуют какие-то организованные группы, мародеры. Какие-то люди начали грабить банки. Это явно уже не протест. Демонстранты, которые раньше выходили на улицы с экономическими и политическими требованиями, просто остались дома. Они просто стали бояться выходить", - отмечает Годуин.

"Вооруженные группировки, которые мы видели на улицах Алматы и других городов, напрямую не связаны с протестами. Они связаны с нынешней борьбой за власть между семьей Назарбаева и Токаевым", - считает эксперт.

При этом и Годуин, и другие эксперты полагают, что озвученная Токаевым цифра в 20 тысяч "бандитов" - это, скорее всего, преувеличение.

Для сравнения: по оценкам ЦРУ, 20-30 тысяч человек - это численность всех боевиков "Исламского государства" (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России и других странах мира) на момент, когда группировка контролировала максимальное количество территорий в Сирии и Ираке в 2014 году.

Много ли экстремистов в Казахстане?

Опрошенные Би-би-си эксперты сходятся во мнении, что в Казахстане сейчас нет мощных центров религиозного экстремизма. Некоторые граждане страны в 2014-2018 годах вступали в ряды боевиков ИГ и отправлялись в Сирию, однако их число было невелико. Те, кто вернулся в Казахстан, попадали под суд, многие их них сейчас находятся в тюрьме.

"Роль радикальных исламистов крайне преувеличена. Казахстан сейчас не является рассадником доморощенных террористов", - считает аналитик Маллинсон.

В первой половине 2010-х радикальные исламисты в Казахстане провели несколько вылазок. Но группы боевиков, вступивших в открытое противостояние с властями, были небольшими.

Но еще тогда эксперты отмечали, что казахские силы безопасности показали себя не совсем готовыми к эффективным и быстрым мерам по подавлению вооруженного сопротивления.

Профессор техасского университета A&M Эдвард Лемон отмечает, что на данный момент нет никаких свидетельств причастности каких-либо радикальных групп к погромам или штурму правительственных зданий: "Я сомневаюсь, что в Казахстане была сеть спящих ячеек, которая сейчас резко активизировалась и приняла участие в организации насилия. Возможно, что некоторые люди, вышедшие на улицы, разделяют радикальные взгляды. Но пока нет оснований полагать, что их действия контролируются террористическими организациями извне".