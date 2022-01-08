Сб, 8.01.2022
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Никита Троянский, эпидемиолог
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Пресс-секретарь Назарбаева заявил, что тот остается в Казахстане

Нурсултан Назарбаев ФОТО: Reuters/ScanPix

Нурсултан Назарбаев находится в Нур-Султане и проводит ряд консультативных встреч. Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter пресс-секретарь политика Айдос Укибай, пишет DW.

В другом сообщении он написал, что Назарбаев "призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности" страны.

О местонахождении самого Назарбаева не было неизвестно с конца декабря, когда он ездил в Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ, отмечает Русская служба ВВС.

После протестов, начавшихся в Казахстане 2 января, сохранивший большое влияние в стране экс-президент не сделал ни одного заявления.

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Накануне пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко сообщила, что тот якобы провел телефонный разговор с Назарбаевым и обсудил ситуацию в Казахстане.

Между тем, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января по всей стране днем общенационального траура. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали. Он пояснил, что решение было принято "в связи с многочисленными человеческими жертвами".


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