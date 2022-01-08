Пресс-секретарь Назарбаева заявил, что тот остается в Казахстане

В другом сообщении он написал, что Назарбаев "призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности" страны.

О местонахождении самого Назарбаева не было неизвестно с конца декабря, когда он ездил в Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ, отмечает Русская служба ВВС.

После протестов, начавшихся в Казахстане 2 января, сохранивший большое влияние в стране экс-президент не сделал ни одного заявления.

Накануне пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко сообщила, что тот якобы провел телефонный разговор с Назарбаевым и обсудил ситуацию в Казахстане.