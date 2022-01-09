"Как у латыша, ... да душа": Водонаева о материальном состоянии мужчины

В Instagram-стори у Водонаевой спросили, что бы она выбрала между любовью и деньгами. Алена отметила, что больше склоняется к материальному достатку у потенциального поклонника.

"Я не могу полюбить того, у кого, как у латыша, "*** да душа". Мне важно материальное состояние мужчины. Важно, какие у него возможности и кто он", - написала она.

Водонаева объяснила, что не приемлет мужчин, которые не умеют зарабатывать. "Какая любовь без денег? Я взрослая девушка", - подчеркнула Алена.

Несколько дней назад Алена Водонаева посетила светскую рождественскую вечеринку в московской гостинице The Ritz-Carlton. Звезда появилась там не одна, а в сопровождении молодого манекенщика по имени Mossab Rashwan. По словам очевидцев, телеведущая не скрывала своей симпатии к спутнику и обнималась с ним прямо перед камерами.