Датские медики заметили новую вредную привычку: молодежь кладет снюс в "странные места"

Датские эксперты, в том числе, Национальный институт здравоохранения, подтвердили эту тенденцию. На скандинавских форумах была найдена масса дискуссий, в которых пользователи обсуждали помещение никотиновых подушечек на интимные части тела.

Никотиновые подушечки популярны в Скандинавии, особенно среди молодежи. Так называемый снюс - мешочек с сырым табаком, производимый в Швеции, в этом регионе имеет особо древние традиции. Это происходит несмотря на то, что во всех странах ЕС, кроме самой Швеции такой вид табака запрещен. В Дании слово "снюс" часто используется для обозначения любой никотиновой или табачной подушечки, которую помещают под верхнюю губу. Те, кто употребляет их, говорят, что в процессе ощущают легкое чувство жжения в деснах.

В июле прошлого года в Дании вступил в силу закон, который запрещает употребление табачных и никотиновых подушечек во время уроков. Это случилось после того, как были получены сообщения об учениках, которые различными образами употребляли подушечки в классе.

Один подросток рассказал датскому СМИ, что на вечеринке в компании друзей, будучи пьяным, засунул подушечку под крайнюю плоть своего полового органа. Тем временем, одна из экспертов здравоохранения рассказала DR о другом мальчике, с котором разговаривала. Он сказал, что делал то же самое.

"Они были пьяными, и один из них забыл вынуть подушечку", - рассказала эксперт. "С утра он проснулся, и его член был красным, опухшим и болел. Это был первый и последний раз, когда он это пробовал".

Эксперт также указала, что никотиновые подушечки могут вызвать травмы десен и потенциально нанести похожий вред другим частям тела.

ФОТО: AFP / Scanpix

Дания - не единственная скандинавская страна, где подростки кладут никотиновые подушечки в странные места. Один школьник в Норвегии, который пожелал остаться анонимным, также рассказал, что экспериментировал с табаком под крайней плотью.

"Мне было скучно и я готовился взять снюс и мастурбировать. В тот момент меня охватило любопытство", - рассказал юноша. "Поэтому я его засунул внутрь. Я не почувствовал особого эффекта. Может, с более крепкой и сырой подушечкой было бы иначе."

"От ментола я почувствовал чувство холода", - добавил он.

Кажется, другие любознательные пользователи форумов добились большего успеха. На одном из норвежских форумов другой любитель снюса сообщил, что засунул этот продукт себе в попу.

"Однажды попробовал засунуть снюс себе в анальное отверстие", - сказал он. "Уже через пару минут стало довольно больно. Но никотиновый голод прошел, поэтому думаю, что он подействовал", - написал пользователь.