Датские медики заметили новую вредную привычку: молодежь кладет снюс в "странные места"

Датские эксперты, в том числе, Национальный институт здравоохранения, подтвердили эту тенденцию. На скандинавских форумах была найдена масса дискуссий, в которых пользователи обсуждали помещение никотиновых подушечек на интимные части тела.
Никотиновые подушечки популярны в Скандинавии, особенно среди молодежи. Так называемый снюс - мешочек с сырым табаком, производимый в Швеции, в этом регионе имеет особо древние традиции. Это происходит несмотря на то, что во всех странах ЕС, кроме самой Швеции такой вид табака запрещен. В Дании слово "снюс" часто используется для обозначения любой никотиновой или табачной подушечки, которую помещают под верхнюю губу. Те, кто употребляет их, говорят, что в процессе ощущают легкое чувство жжения в деснах.
В июле прошлого года в Дании вступил в силу закон, который запрещает употребление табачных и никотиновых подушечек во время уроков. Это случилось после того, как были получены сообщения об учениках, которые различными образами употребляли подушечки в классе.
Один подросток рассказал датскому СМИ, что на вечеринке в компании друзей, будучи пьяным, засунул подушечку под крайнюю плоть своего полового органа. Тем временем, одна из экспертов здравоохранения рассказала DR о другом мальчике, с котором разговаривала. Он сказал, что делал то же самое.
"Они были пьяными, и один из них забыл вынуть подушечку", - рассказала эксперт. "С утра он проснулся, и его член был красным, опухшим и болел. Это был первый и последний раз, когда он это пробовал".
Эксперт также указала, что никотиновые подушечки могут вызвать травмы десен и потенциально нанести похожий вред другим частям тела.
Дания - не единственная скандинавская страна, где подростки кладут никотиновые подушечки в странные места. Один школьник в Норвегии, который пожелал остаться анонимным, также рассказал, что экспериментировал с табаком под крайней плотью.
"Мне было скучно и я готовился взять снюс и мастурбировать. В тот момент меня охватило любопытство", - рассказал юноша. "Поэтому я его засунул внутрь. Я не почувствовал особого эффекта. Может, с более крепкой и сырой подушечкой было бы иначе."
"От ментола я почувствовал чувство холода", - добавил он.
Кажется, другие любознательные пользователи форумов добились большего успеха. На одном из норвежских форумов другой любитель снюса сообщил, что засунул этот продукт себе в попу.
"Однажды попробовал засунуть снюс себе в анальное отверстие", - сказал он. "Уже через пару минут стало довольно больно. Но никотиновый голод прошел, поэтому думаю, что он подействовал", - написал пользователь.
Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) сообщает, что никотин является одним из сильнейших веществ в мире, вызывающим зависимость
В 2007 году журнал Lancet опубликовал таблицу, в которой сравнивались риски получить зависимость от 20 разных веществ, на основании психологических и физиологических зависимостей, которые они вызывают и создаваемого эффекта наслаждения. В ней никотин оказался на третьем месте. Сильнее, чем от никотина, зависимость только от кокаина и героина.
В результате вызываемой никотином зависимости на данный момент табачные изделия в мире курят более миллиарда жителей или каждый третий взрослый. Курение в 20 веке вызвало смерть 100 миллионов жителей. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) количество ежегодных смертей от курения к 2030 году может превысить 8 миллиардов.
В последние годы число курящих снизилось, но резко увеличилось потребление никотиновых изделий, что было вызвано появлением различных альтернативных устройств, содержащих никотин и их популярностью, особенно среди молодежи. Это продукты, которые могут и содержать, и не содержать табак, но содержат никотин: электронные сигареты, вейпы, снюс, нюхательный табак, и другие.