Вс, 9.01.2022
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Эвелина Будиловича, представитель Департамента городского развития Рижской думы

Житель Эстонии: отдам свою машину тому, кто оплатит мой счет за электричество

Мужчина отдаст машину тому, кто оплатит его счет за электричество. ФОТО: Sotsiaalmeedia kuvatõmmis

В социальных сетях распространяется необычное объявление: житель Эстонии обещает отдать свою машину тому, кто оплатит его счет за электричество, пишет Rus.Postimees.

"Тот, кто оплатит мой счет за электричество, получит Ford Focus. Техосмотр и страховка до лета, поставлены зимние шины. Ездит", - подписано опубликованная фотография автомобиля Ford Focus.

В посте не упоминается, какая сумма в счете за электричество.

Самые дешевые автомобили этой марки на портале по продажам машин можно найти за 600-700 евро, а более дорогие стоят несколько тысяч евро.


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