Киркоров: "Агата - мой краш среди девочек". Итоги "Ледникового периода"

На этом этапе соревнований пары выступили с лучшими номерами за весь сезон. Оценки членов жюри и зрительские голоса были просуммированы, и на их основе определили лидеров шоу.

В результате победили в проекте "Ледниковый период" Федор Федотов и Татьяна Волосожар (Татьяна на проекте получила травму и перенесла операцию).

Видео: Федор Федотов и Татьяна Волосожар

На втором месте:

Иван Колесников и Татьяна Тотьмянина.

Видео: Иван Колесников и Татьяна Тотьмянина

Третье место между собой разделили сразу три пары:

Агата Муцениеце и Александр Энберт, Кирилл Зайцев и Оксана Домнина, Даня Милохин и Евгения Медведева.

Место Татьяны Тарасовой занял Филипп Киркоров. Он отметил, что ставит высокие оценки и если бы здесь была Татьяна Анатольевна, то она судила бы строже.

"Если Максим Маринин мой краш среди профессионалов, то Агата - мой краш среди девочек. Агата, я тебя обожаю", - признался певец латвийской актрисе.

Муцениеце в интервью отметила, что если бы ей в детстве сказали, что она когда-нибудь услышит подобное от Филиппа Киркорова, то она бы не поверила.

"Моя мама будет плакать у экрана. Она обожает Филиппа Бедросовича. Я вас тоже обожаю. Нам надо записать совместный тикток", - заявила Агата.

Артист поспешил ответить, что у семьи актрисы хороший вкус.

Видео: Агата Муцениеце и Александр Энберт

К сожалению, Милохин упал во время номера. Как заметил Киркоров, он стер из памяти это падение. Потому все равно поставил высокие оценки. Телеведущая Алла Михеева отметила, что Даня и Женя - очень органичная пара. Кроме того, никто не будет против того, чтобы между молодыми людьми были бы отношения.

Даня Милохин и Женя Медведева также удостоились приза зрительских симпатий и, как и победители, получили денежный приз от спонсора в размере одного миллиона рублей (11,5 тысяч евро).

Видео: Даня Милохин и Евгения Медведева