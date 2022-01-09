Вс, 9.01.2022
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Киркоров: "Агата - мой краш среди девочек". Итоги "Ледникового периода"

ФОТО: Кадр из видео

8 января на Первом канале показали финал спортивно-развлекательного шоу "Ледниковый период". Судьями проекта на этот раз были Максим Траньков, Татьяна Навка, Алла Михеева, Филипп Киркоров и Александр Жулин. Напомним, Татьяне Тарасовой пришлось пропустить съемки из-за проблем со здоровьем.

На этом этапе соревнований пары выступили с лучшими номерами за весь сезон. Оценки членов жюри и зрительские голоса были просуммированы, и на их основе определили лидеров шоу.

В результате победили в проекте "Ледниковый период" Федор Федотов и Татьяна Волосожар (Татьяна на проекте получила травму и перенесла операцию).

Видео: Федор Федотов и Татьяна Волосожар

На втором месте:

Иван Колесников и Татьяна Тотьмянина.

Видео: Иван Колесников и Татьяна Тотьмянина

Третье место между собой разделили сразу три пары:

Агата Муцениеце и Александр Энберт, Кирилл Зайцев и Оксана Домнина, Даня Милохин и Евгения Медведева.

Место Татьяны Тарасовой занял Филипп Киркоров. Он отметил, что ставит высокие оценки и если бы здесь была Татьяна Анатольевна, то она судила бы строже. 

"Если Максим Маринин мой краш среди профессионалов, то Агата - мой краш среди девочек. Агата, я тебя обожаю", - признался певец латвийской актрисе.

Муцениеце в интервью отметила, что если бы ей в детстве сказали, что она когда-нибудь услышит подобное от Филиппа Киркорова, то она бы не поверила. 

"Моя мама будет плакать у экрана. Она обожает Филиппа Бедросовича. Я вас тоже обожаю. Нам надо записать совместный тикток", - заявила Агата. 

Артист поспешил ответить, что у семьи актрисы хороший вкус.

Видео: Агата Муцениеце и Александр Энберт

К сожалению, Милохин упал во время номера. Как заметил Киркоров, он стер из памяти это падение. Потому все равно поставил высокие оценки. Телеведущая Алла Михеева отметила, что Даня и Женя - очень органичная пара. Кроме того, никто не будет против того, чтобы между молодыми людьми были бы отношения.

Даня Милохин и Женя Медведева также удостоились приза зрительских симпатий и, как и победители, получили денежный приз от спонсора в размере одного миллиона рублей (11,5 тысяч евро).

Видео: Даня Милохин и Евгения Медведева

Видео: Кирилл Зайцев и Оксана Домнина


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