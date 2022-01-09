В пять раз больше: тысячи эстонцев получат счета за электричество на 1000 евро

"Инфляция электричества влияет на наших клиентов по-разному. Есть те, которые уже раньше заказали договор о фиксированной оплате, и они даже получили счета на меньшую сумму, по сравнению с прошлым годом, так как государство компенсирует часть суммы.

Но в отдельных случаях цены выросли в пять раз, в зависимости от того, сколько потребляется", - прокомментировал представитель Eesti Energia Приит Лутс.

"Среди 400 тысяч клиентов в нашем портфеле всегда есть те, кто потребляет больше.

Счет, которые превысит 1000 евро, придет примерно двум тысячам людей", - добавил Лутс.

В декабре Эстония заняла первое место по инфляции в еврозоне.

Подать заявление на компенсацию счетов за электроэнергию можно в интернете, и уже 200 жителей Тарту успели сделать это.

Мероприятия по поддержке доступны домохозяйства со средними доходами в 1126 евро нетто на одного взрослого и в 2365 евро на семью с двумя детьми.