В пять раз больше: тысячи эстонцев получат счета за электричество на 1000 евро

"Инфляция электричества влияет на наших клиентов по-разному. Есть те, которые уже раньше заказали договор о фиксированной оплате, и они даже получили счета на меньшую сумму, по сравнению с прошлым годом, так как государство компенсирует часть суммы.
Но в отдельных случаях цены выросли в пять раз, в зависимости от того, сколько потребляется", - прокомментировал представитель Eesti Energia Приит Лутс.
"Среди 400 тысяч клиентов в нашем портфеле всегда есть те, кто потребляет больше.
Счет, которые превысит 1000 евро, придет примерно двум тысячам людей", - добавил Лутс.
В декабре Эстония заняла первое место по инфляции в еврозоне.
Подать заявление на компенсацию счетов за электроэнергию можно в интернете, и уже 200 жителей Тарту успели сделать это.
Мероприятия по поддержке доступны домохозяйства со средними доходами в 1126 евро нетто на одного взрослого и в 2365 евро на семью с двумя детьми.
Все киловатт-часы, которые стоят меньше 0,12 евро, компенсирует государство. Такой же порог доходов будет использован для компенсации счетов за газ (начиная от 49 евро за мегаватт-час и за центральное отопления (от 78 евро/мегаватт-час).