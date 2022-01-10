Дочь Хлебниковой рассказала, как сейчас выглядит мама

Хлебникова вышла на связь в эфире прямо из палаты ожогового отделения и поблагодарила всех за поддержку.

"Хочется быстрее выздороветь. Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня все в порядке, с квартирой все решим, друзья у меня потрясающие, родители живы, и у меня такая потрясающая дочка. Хочу, чтобы у людей было как можно больше здоровья", - цитирует знаменитость "Комсомольская правда".

Запись программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" прошла перед январскими каникулами. Певица рассказала ведущему, как ей было тяжело первый месяц лечения, но теперь стало легче. Говорила знаменитость по аудиосвязи.

"Я нахожусь еще полностью на постельном режиме. Мне нелегко и боли есть. Врачи продолжают трудиться, потому что ожоговая болезнь - отдельная история. Когда я оказалась в больнице - я пробыла в реанимации больше двух недель", - объяснила Хлебникова.

Только примерно с 5 декабря певицу перевели в отделение: "Кислород, капельницы, лекарства и круглосуточно то ли ты спишь, то ли не спишь. Это, конечно, ребят, очень тяжело. Я в бинтах, а бинты в йоде - они же йодом лечат ожоги. У меня бинты желтого цвета. Надо мной стоит щит огромный, из него идет тепло".

Марина Хлебникова сделала предположение, что причиной пожара могло стать короткое замыкание, ведь она засыпает под компьютер. Все ее телефоны в тот момент находились на зарядке.

22-летняя дочь певицы Доминика тоже была в студии. Она подчеркнула, что мама в квартире не курила. По ее словам, последние полтора года у Хлебниковой был творческий подъем и она не пила. Директор артистки сообщила, что, по мнению врачей, Марина Хлебникова потеряла сознание до начала пожара.

Доминика держит связь с мамой. Она отмечает ее позитивный настрой.

"Не могу сказать, сколько операций прошло и будет в дальнейшем - мама мне не говорит. Прогнозов конкретных никто не давал. Но я надеюсь и предполагаю по ее состоянию - еще месяц где-то в больнице. Все, что было написано в интернете по поводу ожогов, зрения, волос и другого - неправда. Она выглядит такой же красивой, какой она и была", - указала девушка.

Причина пожара пока официально не установлена.

Напомним, 18 ноября 56-летняя певица Марина Хлебникова была госпитализирована после пожара в ее квартире.