Ученые сообщили, что простуда, возможно, защищает от Covid-19

Служба BBC сообщает, что в академическом журнале Natural Communications опубликованы результаты этого исследования.

В нем приняли участие 52 человека, которые жили вместе с человеком, инфицированным Covid-19.

Как сообщается в исследовании, обнаружилось, что люди, у которых после простуды организм разработал "банк памяти", предотвращающий проникновение различных вирусов в организм, с меньшей вероятностью инфицироваться Covid-19.

Эксперты настаивают, что никому не нужно полагаться на такую защиту, вакцины все еще жизненно необходимы.