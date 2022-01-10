Ученые сообщили, что простуда, возможно, защищает от Covid-19
Естественная защита от простуды может в известной степени защитить и против Covid-19, свидетельствуют последние результаты исследований.
Естественная защита от простуды может в известной степени защитить и против Covid-19, свидетельствуют последние результаты исследований.
Служба BBC сообщает, что в академическом журнале Natural Communications опубликованы результаты этого исследования.
В нем приняли участие 52 человека, которые жили вместе с человеком, инфицированным Covid-19.
Как сообщается в исследовании, обнаружилось, что люди, у которых после простуды организм разработал "банк памяти", предотвращающий проникновение различных вирусов в организм, с меньшей вероятностью инфицироваться Covid-19.
Эксперты настаивают, что никому не нужно полагаться на такую защиту, вакцины все еще жизненно необходимы.
Правда, они отмечают, что такие открытия могут помочь понять, как организм борется с вирусами.