Очевидцы - о тяжелой аварии в Плявниеках, в которой пострадали трое, в том числе ребенок

Четыре бригады неотложной помощи, несколько машин полиции с мигалками. На асфальте - кровь и обломки. Такой вид в воскресенье, 9 января, вскоре после 15 часов открывался у одного из пешеходных переходов на улице Андрея Сахарова.

"Там стояла скорая помощь, только подъехала вторая. Но первое, что я увидела, была девочка, лежавшая на животе на дороге. Ее лицо было повернуто ко мне - все в синяках, вокруг лужа крови, глаза закрыты. Это был ужасный вид. У меня началась истерика, так как у меня у самой дочка примерно такого же возраста", - рассказала свидетель происшествия Светлана Белова.

"Люди пересекали пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора. В тот момент Mercedes, ехавший по улице Сахарова, не остановился, сбил пешеходов, после чего скрылся с места событий",

- рассказал командир 2-й роты батальона дорожной полиции Вернерс Вангравс.

По неофициальной информации, все трое пострадавших - члены одной семьи: девочка 2013 года рождения со своими мамой и бабушкой. Тяжелее всего пострадала именно девочка, которая находится в критической состоянии, в свою очередь состояние женщин врачи охарактеризовали как тяжелое, но стабильное.

Несмотря на то, что нарушитель место происшествия покинул, полиции при помощи свидетелей удалось выяснить его местонахождение. Вскоре после аварии мужчина 1987 года рождения был задержан неподалеку на улице Дзеню. Он свою вину признал.

"Было констатировано, что у него 2,8 промилле, кроме того, он управлял машиной без прав", - рассказал представитель полиции.

Водителя полиция задержала, однако управляемый им Mercedes по-прежнему находится в одном из плявниекских дворов. По наблюдениям LTV, машина в аварии тоже пострадала.

Против водителя начат уголовный процесс, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Данные полиции свидетельствуют, что во время пандемии значительно выросло число пьяных водителей. В 2019 году было поймано 3500 пьяных водителей, а в 2020 году уже около 4000. Данные о 2021 года еще обобщаются.

Отмечают и наркологи - число пациентов, которым необходимо лечение от вызванных алкоголем проблем, значительно выросло.

"В данный момент происходит так, что пациентов полно и места у нас нет. Поэтому мы стараемся перенаправить обсервационные или психиатрические койки, так как тяжелым мы ни в коем случае не отказываем", - рассказала старший врач стационара Службы наркологической помощи Рижского центра психиатрии и наркологии Сармите Скайда.