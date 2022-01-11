Загадочная хижина на Луне: что это на самом деле?
Мистический объект на Луне, сфотографированный китайским зондом, больше совсем не мистический. Как оказалось, это всего-лишь камень. И он даже не квадратный.
Мистический объект на Луне, сфотографированный китайским зондом, больше совсем не мистический. Как оказалось, это всего-лишь камень. И он даже не квадратный.
Странный объект был сфотографирован китайским лунным самоходным аппаратом Yutu-2. На туманной фотографии у лунного горизонта был виден серый куб, который тут же назвали "мистической хижиной". В шутку астрономы подумали, что это может быть инопланетный дом или космический корабль. В некоторых СМИ объект называли "лунным кубом".
Астрономы вычислили, что объект может находиться примерно в 80 метрах от лунохода. Спустя несколько недель самоходный аппарат приблизился к объекту и стало ясно, что это обычный камень. Его острые грани на фоне горизонта, игра теней и света создавали обычную иллюзию, которая и легла в основу всей этой шутки.
В итоге был опубликован и снимок, который дал каждому убедиться в том, что ничего мистического в нем нет.
Yutu-2 приземлился на Луну в январе 2019 года с помощью зонда Chang'e-4. Это был первый в истории зонд, совершивший посадку на дальней стороне Луны.