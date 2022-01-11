Загадочная хижина на Луне: что это на самом деле?

Странный объект был сфотографирован китайским лунным самоходным аппаратом Yutu-2. На туманной фотографии у лунного горизонта был виден серый куб, который тут же назвали "мистической хижиной". В шутку астрономы подумали, что это может быть инопланетный дом или космический корабль. В некоторых СМИ объект называли "лунным кубом".

Астрономы вычислили, что объект может находиться примерно в 80 метрах от лунохода. Спустя несколько недель самоходный аппарат приблизился к объекту и стало ясно, что это обычный камень. Его острые грани на фоне горизонта, игра теней и света создавали обычную иллюзию, которая и легла в основу всей этой шутки.

ФОТО: CNSA/CLEP/Our Space

В итоге был опубликован и снимок, который дал каждому убедиться в том, что ничего мистического в нем нет.