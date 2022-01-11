Отказ от тканевых масок и сокращение срока самоизоляции. Что решило правительство?

Как сообщил директор Государственной канцелярии и руководитель группы оперативного управления (OVG) Янис Цитсковскис, заключены договоры о поставках медицинских масок, которые могут быть доставлены малообеспеченным лицам в течение двух недель. Тогда требование и может вступить в силу.

Крупных государственных закупок респираторов FFP2 пока не проводилось.

Цитсковскис пояснил, что на такую закупку может потребоваться около полутора месяцев, при этом доставку респираторов малообеспеченным нужно будет организовать с помощью самоуправлений.

Что касается экспресс-тестов на Covid-19, то, по словам руководителя OVG, более широко обеспечить ими население можно через 3-4 недели.

По расчетам Министерства здравоохранения, на закупку тестов может потребоваться до 20 млн евро.

В то же время, по словам Цитсковскиса, пока нет четкого механизма, как тесты распространять среди населения.

Правительство поручило разработать предложения о сокращении срока самоизоляции для контактных лиц

Кабинет министров во вторник поручил группе оперативного управления в течение недели разработать предложения по возможному сокращению самоизоляции контактных лиц при выявлении Covid-19 с нынешних десяти до пяти дней.

Группе поручено определить, кому из контактных лиц может быть назначена сокращенная до пяти дней самоизоляция, какие к ним могут предъявляться требования после самоизоляции, например, обязательное ношение респиратора, посещение только определенных мест (работа) или обязательное ежедневное тестирование.

Как сообщалось, на предыдущем заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что сокращение срока самоизоляции может потребоваться, если в Латвии сложится критическая ситуация с доступностью рабочей силы. Рекомендации о сокращении срока самоизоляции подготовил и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.