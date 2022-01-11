Эстонец, обещавший машину тому, кто оплатит его счет за электричество, сдержал слово

"Когда я взял счет за электроэнергию, я только охнул и подумал, что был бы очень рад, если бы смог получить такие деньги за этот 17-летний Ford, и спросил, есть ли кто-нибудь, кто хочет купить машину по такой цене", - описал Лухаметс свой пост, который, по сути, был объявлением о продаже Ford Focus.

Пастор признается, что машина на сегодня продана - правда, не за полную сумму счета за электроэнергию, потому что счет был больше тысячи евро, а за машину он получил 700 евро.

Однако высокие цены на электроэнергию - явление не преходящее. Что же Лухаметс планирует продать в следующем месяце? "В следующем месяце автомобилей на продажу больше не будет, но, очевидно, придется воспользоваться старой печью", - рассуждает пастор о возможных изменениях в образе жизни.

Он признает, что, когда несколько лет назад перешел с гранул на геотермальное отопление, оно было вдвое дешевле. Но сейчас электричество стоит в четыре раза дороже, чем тогда.