Привитых Johnson & Johnson ждет сюрприз с бустером

Если привитый Johnson & Johnson пойдет за бустером прямо сегодня, его "бустерный сертификат" активизируется только через 14 дней. Эту информацию RUS TVNET подтвердили в той же Национальной службе здравоохранения (NVD).

Что еще интереснее - если привитый однокомпонентной вакциной производства Johnson & Johnson пойдет за бустером после 1 февраля, его новый сертификат активизируется сразу.

То есть делаешь раньше - ждешь две недели активации, делаешь позже - ничего не ждешь. Почему так? Оказывается, все дело в разных подходах на национальном и европейском уровне.

"Это связано с тем, что ранее в Европейском союзе не существовало единого подхода к нумерации доз вакцин. Например, в некоторых странах первая вакцина Johnson & Johnson в системе была зарегистрирована как 2/2 (поскольку ранее вторая доза не требовалась, а одна вакцина была эквивалентна полному курсу вакцинации), в то время как другие регистрировались как 1/1 - в результате иногда невозможно отличить, получил ли человек в конкретной стране бустерную вакцину или прошел только курс первичной вакцинации.

С 1 февраля 2022 года в Европейском союзе будет принята единая нумерация для бустерной вакцинации и первичной вакцинации", - пояснила представитель NVD Эвия Шталберга.

Еще более интересен другой момент. Что, если вакцинированный Johnson & Johnson сделает бустер, скажем, 23 января? Его сертификат будет действителен через 14 дней, то есть 6 февраля, или все-таки 1 февраля? Как оказалось, никто не знает.

"В настоящее время специалисты работают над решением, которое можно будет использовать в таких случаях. Более подробная информация будет опубликована на сайте NVD и на сайте цифровых сертификатов Covid-19 в ближайшие недели", - уточнила Шталберга.

А пока "специалисты работают", для вакцинированных джонсоном весьма актуален вопрос поездок по Европе. Как известно, с 1 февраля по всей территории ЕС станут действительны сертификаты со сроком не более девяти месяцев. И если вы привились джонсоном до 1 мая, 1 февраля ваш сертификат может оказаться в Европе негодным. И, что самое важное, чтобы успеть его "продлить" в Латвии, ревакцинироваться надо до 17 января. В таком случае на 1 февраля он "активизируется".

В свою очередь, для тех, кто не планирует поездок, "исключительность" джонсона по сути ничего не меняет. В Латвии "срок годности" сертификатов вступает в силу с 15 февраля. То есть неважно, в какой момент привитый Johnson & Johnson получит бустер - в конце января или в начале февраля, - до 15 февраля его сертификат в Латвии не успеет "выйти из строя".