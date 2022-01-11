Перевощиков: Есть два риска, связанных с распространением омикрона

По его мнению, первый риск связан с тем, что непривитые пожилые люди подвергаются высокому риску госпитализации, что может привести к перегрузке системы здравоохранения.

Во-вторых, исходя из опыта других европейских стран, существует еще больший риск того, что при увеличении объемов заболеваемости листы о нетрудоспособности будут выдаваться людям даже с несущественными симптомами, что может привести к большей загруженности других работников, а в некоторых отраслях - к полному "параличу жизни".

"Было бы нехорошо, если бы в общественном транспорте не было водителей и люди не могли ездить на работу, а матери были вынуждены ухаживать за больными детьми. На мой взгляд, это более серьезный риск, связанный с омикроном, чем тяжесть заболевания",

- сказал Перевощиков.

Специалист также напомнил о важности вакцинации. Люди, сделавшие не менее двух прививок, получают 50-70% защиты от потенциальной госпитализации. При бустерной вакцинация этот уровень повышается до 90%.