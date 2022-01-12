Ср, 12.01.2022
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В Хельсинки паром Viking Line столкнулся с причалом

Паром Gabriella на загрузке. ФОТО: Viking Line

Пассажирское судно Viking Line Gabriella, направлявшееся в Стокгольм, сегодня около 17:00 столкнулось с причалом в Хельсинки.

По данным финской прессы, сообщившей об аварии, на борту было всего 204 пассажира, чей рейс в Стокгольм откладывается. Рейс из Стокгольма в Хельсинки в четверг также отменен.

Известно, что никто не пострадал, и паром не ушел под воду. Причины аварии выясняются.

Суда Viking Line в последние годы побывали в нескольких авариях, в сентябре 2020 года пассажирское судно Amorella село на мель на Аландских островах, а в ноябре 2020 года судно Grace столкнулось с причалом.


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