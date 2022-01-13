Должен ли руководитель госорганизации быть профессионалом в конкретной области? Пример VMD

Он пояснил, что одной из важнейших задач органов государственной власти является предоставление клиентам качественных и легкодоступных услуг. Помимо прочего, изменения, инициированные нынешним руководством VMD, непосредственно направлены на повышение качества услуг, предоставляемых службой, а также совершенствование внутренних процессов, существенное снижение рисков коррупции и повышение эффективности операций в целом.

На вопрос о предыдущих возражениях, высказанных сотрудниками VMD относительно реструктуризации службы, министр сказал, что опасения сотрудников понятны. Одна из причин в том, что в работе сервиса не было долгосрочных изменений. "Поэтому руководству необходимо объяснить цель этих изменений и ожидаемые выгоды", - добавил Герхардс.

Между тем, комментируя опасения по поводу процесса назначения Айны Сташане, нынешнего гендиректора VMD, и последующей корректировки требований для кандидата, Герхардс подчеркнул, что "государственное управление должно идти в ногу".

По его словам, топ-менеджеры в частном секторе сегодня характеризуются стратегическим видением, управлением изменениями, ориентацией на постоянное развитие, а также умением ставить цели и достигать их с помощью имеющихся ресурсов, а Сташане, которая уже начала проводить значительные изменения в службе, имеет такие компетенции.

"В сегодняшних динамичных и меняющихся условиях руководитель организации не обязательно должен быть профессионалом в какой-то конкретной области", - пояснил министр сельского хозяйства.

Герхардс также выразил уверенность, что глава VMD в тесном сотрудничестве с работниками - персоналом лесной промышленности сможет в обозримом будущем сможет сделать из службы современную, эффективную и клиентоориентированную организацию.