Чт, 13.01.2022
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Должен ли руководитель госорганизации быть профессионалом в конкретной области? Пример VMD

ФОТО: Pixabay

Инициированные руководством изменения в деятельности Государственной лесной службы (VMD) направлены на повышение ее эффективности и улучшение качества предоставляемых услуг, при этом руководство VMD должно разъяснить цель этих изменений сотрудникам, сказал министр сельского хозяйства Каспар Герхардс.

Он пояснил, что одной из важнейших задач органов государственной власти является предоставление клиентам качественных и легкодоступных услуг. Помимо прочего, изменения, инициированные нынешним руководством VMD, непосредственно направлены на повышение качества услуг, предоставляемых службой, а также совершенствование внутренних процессов, существенное снижение рисков коррупции и повышение эффективности операций в целом.

На вопрос о предыдущих возражениях, высказанных сотрудниками VMD относительно реструктуризации службы, министр сказал, что опасения сотрудников понятны. Одна из причин в том, что в работе сервиса не было долгосрочных изменений. "Поэтому руководству необходимо объяснить цель этих изменений и ожидаемые выгоды", - добавил Герхардс.

Между тем, комментируя опасения по поводу процесса назначения Айны Сташане, нынешнего гендиректора VMD, и последующей корректировки требований для кандидата, Герхардс подчеркнул, что "государственное управление должно идти в ногу".

По его словам, топ-менеджеры в частном секторе сегодня характеризуются стратегическим видением, управлением изменениями, ориентацией на постоянное развитие, а также умением ставить цели и достигать их с помощью имеющихся ресурсов, а Сташане, которая уже начала проводить значительные изменения в службе, имеет такие компетенции.

"В сегодняшних динамичных и меняющихся условиях руководитель организации не обязательно должен быть профессионалом в какой-то конкретной области", - пояснил министр сельского хозяйства.

Герхардс также выразил уверенность, что глава VMD в тесном сотрудничестве с работниками - персоналом лесной промышленности сможет в обозримом будущем сможет сделать из службы современную, эффективную и клиентоориентированную организацию.

Согласно архиву агентства LETA, Сташане является генеральным директором VMD с июля 2020 года.


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