Чт, 13.01.2022
У него было констатировано 2,8 промилле алкоголя, кроме того, он управлял машиной без прав о водителе, насмерть сбившем девочку в Плявниеках
о водителе, насмерть сбившем девочку в Плявниеках
1

Вступает в должность новый председатель правления Rīgas ūdens

Иллюстративное фото ФОТО: Facebook, "Latvia Inside VR"

Сегодня, 13 января, приступит к работе новый председатель правления муниципального SIA Rīgas ūdens Кришьянис Круминьш.

16 августа 2021 года совет SIA Rīgas ūdens объявил конкурс на должность члена правления капитального общества с компетенцией в области разработки и реализации стратегии, корпоративного управления, финансового управления, управления рисками и в системе внутреннего контроля.

Подать заявку на участие в конкурсе можно было до 6 сентября. Комиссия по отбору кандидатов получила заявки от 32 кандидатов, которые были оценены в трех турах.

Комиссия приняла решение 4 января этого года. Новым председателем правления назначен Круминьш.

По информации Firmas.lv, оборот SIA Rīgas ūdens в 2020 году составил 55 656 154 евро, а прибыль - 8 097 791 евро. Предприятие полностью принадлежит Рижскому самоуправлению.

Срок полномочий действующего председателя правления компании Дагнии Калнини истек 12 января.


Последние новости

НАВЕРХ
Back