Вступает в должность новый председатель правления Rīgas ūdens

16 августа 2021 года совет SIA Rīgas ūdens объявил конкурс на должность члена правления капитального общества с компетенцией в области разработки и реализации стратегии, корпоративного управления, финансового управления, управления рисками и в системе внутреннего контроля.

Подать заявку на участие в конкурсе можно было до 6 сентября. Комиссия по отбору кандидатов получила заявки от 32 кандидатов, которые были оценены в трех турах.

Комиссия приняла решение 4 января этого года. Новым председателем правления назначен Круминьш.

По информации Firmas.lv, оборот SIA Rīgas ūdens в 2020 году составил 55 656 154 евро, а прибыль - 8 097 791 евро. Предприятие полностью принадлежит Рижскому самоуправлению.