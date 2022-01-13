Катаракта может быть опасна: офтальмолог о том, как не потерять зрение

Основными факторами, вызывающими раннее помутнение хрусталика, врачи называют:

наследственную предрасположенность;

процессы старения организма;

общее ультрафиолетовое, химическое или радиационное воздействие;

воспалительные и сопутствующие заболевания глаз (глаукома, миопия и другие);

травмы глаз;

эндокринные, аутоиммунные и некоторые другие заболевания организма.

Что будет, если не лечить?

Ряд исследований показал, что качество зрения напрямую влияет на качество жизни человека. Плохое зрение повышает риск травм и аварий, вызывает усталость и стресс, понижает самооценку и вызывает зависимость от очков или контактных линз. Кроме того, у некоторых пациентов возрастные изменения зрения могут вызывать повышенную тревожность и, как следствие, нарушения сна. Такие состояния губительны для общего состояния организма, поэтому вопрос лечения катаракты требует своевременного профессионального подхода.

Игнорировать катаракту небезопасно еще и потому, что она может вызвать вторичную глаукому, ведущую к слепоте. При атрофии глазного нерва, зрительные сигналы не поступают в головной мозг, и есть серьезный риск утратить зрение навсегда, если своевременно не произвести оперативное вмешательство.

Что делать, если диагностирована катаракта?

Важно сохранять спокойствие. Возможности современной офтальмологии позволяют проводить лечение катаракты безболезненно и быстро. После того, как ваш врач-офтальмолог поставил диагноз на основании обследования глаз, он поможет выбрать один из проверенных методов лечения, которые бережно избавят Вас от катаракты и помогут восстановить остроту зрения.

Методы лечения: от ультразвука до лазера

Медикаментозных методов лечения катаракты не существует, так как процесс помутнения хрусталика является необратимым. Сегодня основные методы лечения заболевания - это операция при помощи ультразвука и фемтосекундная операция лазером. Как первая, так и вторая процедуры позволяют удалить помутневший хрусталик, вместо которого имплантируется прозрачная оптическая линза или «искусственный хрусталик». Правильное лечение катаракты снижает или полностью устраняет необходимость использования очков.

"Ультразвук" или ультразвуковая факоэмульсификация - это стандартный метод, который широко используется как в медицинских госучреждениях, так и в частных клиниках. Эффективна такая операция на любой стадии развития катаракты. "Ультразвук" эффективен и малоинвазивен, но требует продолжительного реабилитационного периода с соблюдением строгих ограничений до шести недель. Операция бесшовная и проводится в "ручном" режиме. Во время нее происходит ультразвуковое измельчение естественного хрусталика глаза и его удаление с последующей заменой на искусственный.

Второй метод - фемтосекундная лазерная операция - тоже используется достаточно давно, и уже закрепил за собой звание наиболее бережной. Он безопасен для структур глаза, малоинвазивен и практически исключает риск осложнений, инфекций и кровотечений. Для проведения такой процедуры используется высокоточный лазер с современной системой контроля, что позволяет отслеживать все параметры глаз с микронной точностью. Восстановительный период после этой операции минимален и практически не имеет ограничений.

Как предупредить катаракту?

Для профилактики развития катаракты важно сбалансированное питание, пешие прогулки на свежем воздухе, поддержание двигательной активности, отказ от вредных привычек и сокращение времени, проводимого за компьютером. Также необходимо круглый год защищать глаза от прямого воздействия ультрафиолетовых лучей и следить за общим состоянием организма.