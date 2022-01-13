Чт, 13.01.2022
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Какие продукты следует солить до начала их приготовления, а какие - после?

ФОТО: Shutterstock/ kadrs no Salt Bae video/ TVNET kolāža

Часто блюдо без соли - скучное и не особо вкусное. Кажется, что в добавлении соли нет ничего особенного - посыпал и готово! Однако, как оказалось, есть свои нюансы, как следует использовать соль правильно.

Поэтому, вдохновившись порталом Aif, предлагаем узнать, какие блюда солят в начале приготовления, а какие - в конце.

Например, крупы и бобовые необходимо солить в начале приготовления. Потому что соль помогает гороху, фасоли и перловке готовиться быстрее, тем самым экономя время приготовления.

Мучные изделия, в том числе пельмени, цеппелины, клецки и вареники, необходимо класть в кипящую воду, в которую уже добавлена ​​соль. В свою очередь, морковь и свеклу нужно варить в несоленой воде, чтобы овощи сохранили форму.

В суп соль нужно добавлять за несколько минут до конца готовки, когда вода кипит.

Грибы стоит солить в самом начале приготовления, так как если посолить их в конце - они сожмутся. 

К жареной картошке соль добавляют за пять минут до конца готовки - тогда у нее будет хрустящая корочка. 

В свою очередь, с картофельным пюре все наоборот. Картофель нужно солить в самом начале варки, чтобы он быстрее сварился. 

Мясные блюда при варке солят в самом начале, при запекании и жарке - в конце. 

Рыбные блюда следует солить за пять минут до конца, чтобы рыба не потеряла форму. 

Омлет нужно посыпать солью незадолго до подачи, а если он с колбасой или беконом, то лучше вообще его не солить. 


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