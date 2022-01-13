Какие продукты следует солить до начала их приготовления, а какие - после?

Поэтому, вдохновившись порталом Aif, предлагаем узнать, какие блюда солят в начале приготовления, а какие - в конце.

Например, крупы и бобовые необходимо солить в начале приготовления. Потому что соль помогает гороху, фасоли и перловке готовиться быстрее, тем самым экономя время приготовления.

Мучные изделия, в том числе пельмени, цеппелины, клецки и вареники, необходимо класть в кипящую воду, в которую уже добавлена ​​соль. В свою очередь, морковь и свеклу нужно варить в несоленой воде, чтобы овощи сохранили форму.

В суп соль нужно добавлять за несколько минут до конца готовки, когда вода кипит.

Грибы стоит солить в самом начале приготовления, так как если посолить их в конце - они сожмутся.

К жареной картошке соль добавляют за пять минут до конца готовки - тогда у нее будет хрустящая корочка.

В свою очередь, с картофельным пюре все наоборот. Картофель нужно солить в самом начале варки, чтобы он быстрее сварился.

Мясные блюда при варке солят в самом начале, при запекании и жарке - в конце.

Рыбные блюда следует солить за пять минут до конца, чтобы рыба не потеряла форму.