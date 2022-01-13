Сегодня - самое теплое 13 января за 15 лет. На пятницу объявлено предупреждение

Предыдущий рекорд тепла в Риге 13 января составил +6,3 градуса в 2007 году.

Национальный рекорд не побит - в 2007 году температура воздуха в Латвии 13 января достигала +7,9 градусов.

За пределами Риги температура воздуха в два часа дня составляла от +2,4 градуса в Дагде до +6,5 градуса в Мерсрагсе.

Максимальная температура воздуха ожидается в пятницу во второй половине ночи и рано утром, когда столбики термометров поднимутся до +3...+8 градусов, прогнозируют синоптики. На дорогах образуется гололедица. Температура воздуха днем составит 0..+5 градусов.

Рекорд тепла в столице 14 января был зарегистрирован в 2007 году, когда температура воздуха достигала +6,7 градуса, а рекорд по стране был +7,7 градуса в 1993 году.

В пятницу будет дуть сильный ветер, который сломает деревья и местами нанесет другие мелкие повреждения, поэтому по всей стране объявлено предупреждение.

Последние семь лет в мире были самыми теплыми в истории метеонаблюдений

Последние семь лет были самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений в мире, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии со ссылкой на программу Европейского союза по наблюдению за Землей Copernicus.

2021 год занимает пятое место в рейтинге самых теплых лет.

Первые пять месяцев года были относительно прохладнее, а с июня по октябрь глобальные средние температуры были одними из самых высоких за всю историю наблюдений.

Так, в прошлом году среднегодовая температура воздуха в мире была на 0,3 градуса Цельсия выше, чем в среднем за 1991-2020 годы, а также на 1,1-1,2 градуса выше, чем в доиндустриальный период с 1850 по 1900 год.

В 2021 году Европа пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Также наблюдался ряд экстремальных погодных явлений, например, экстремальная жара в регионе Средиземного моря и сильные наводнения в Центральной Европе.

Указано, что концентрация парниковых газов в 2021 году продолжала увеличиваться, о чем свидетельствует предварительный анализ спутниковых измерений. Были зарегистрированы новые рекордные концентрации углерода и метана.

В Латвии 2021 год тоже был теплее стандартной климатической нормы. Средняя температура воздуха составила плюс 7 градусов, что на 0,2 градуса выше нормы. Таким образом,

2021 год стал девятым годом подряд теплее нормы.

Как и в Европе, в Латвии прошедшее лето было самым жарким за всю историю наблюдений, но была пережита и самая холодная зима за последние восемь лет.

Пятница будет ветреной, утром территорию страны пересечет холодный фронт

В пятницу, 13 января, в Латвии ожидается самый сильный ветер с 21 октября прошлого года, предупреждают синоптики. После рекордов тепла утром страну пересечет холодный атмосферный фронт.

Небо ненадолго прояснится, в Курземе ожидается самая солнечная погода. Утром почти по всей стране пройдут дожди, также ожидается мокрый снег; В течение дня во многих районах центральной и восточной части страны кратковременно пойдет снег.

Максимальная температура воздуха ожидается во второй половине ночи и рано утром, когда столбики термометров поднимутся до +3...+8 градусов. На дорогах образуется гололедица. Температура воздуха днем составит 0...+5 градусов.

Ночью усилится западный ветер, днем - северо-западный. Его скорость в порывах будет достигать 17-22 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы до 25 метров в секунду.

Как сообщалось, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил предупреждение о сильном ветре по всей стране, которое будет действовать с 23:00 вечера четверга до 8:00 утра субботы. На большей части территории объявлено желтое предупреждение, а на побережье Видземе, включая Ригу, и на западном побережье Курземе объявлено оранжевое предупреждение.

В Риге утром в пятницу и днем северо-западный ветер усилится до 22-24 метров в секунду. К концу ночи температура достигнет +6 градусов, днем +3 градуса. Утром ожидается дождь, позже возможны кратковременный осадки, но выглянет и солнце.